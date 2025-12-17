Secciones
Presupuesto 2026: Jaldo explicó el voto en disidencia del bloque Independencia y ratificó el respaldo a discapacidad y educación

El gobernador aclaró la posición adoptada en el Congreso durante el debate del proyecto.

Hace 1 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, aclaró este miércoles la postura del bloque Independencia frente al proyecto de Presupuesto Nacional 2026 y explicó el sentido del voto en disidencia adoptado por sus representantes en el Congreso, en el marco del debate parlamentario sobre la ley enviada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Durante una entrevista con el programa Los Primeros (canal 10), el mandatario precisó el rol institucional que desempeñó el espacio en ambas cámaras y contextualizó la decisión política tomada en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En ese sentido, explicó la presencia del bloque en ámbitos estratégicos del Parlamento, donde se definieron las principales normas de contenido económico y financiero.

“El rol que ha tenido el bloque Independencia es importante. Hemos logrado poner representantes en las comisiones más importantes, tanto de diputados como de senadores”, señaló. Detalló que, pese a contar con tres diputados nacionales, el bloque integró la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, mientras que en el Senado tuvo representación a través de la senadora Beatriz Ávila en la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Según dijo el gobernador, se trata de comisiones por las que “pasan todas las leyes que tienen que ver con lo económico, lo presupuestario, lo financiero, la macroeconomía, la microeconomía y las leyes tributarias”. En ese marco, afirmó que el bloque asumió un rol institucional acorde a la responsabilidad de la representación parlamentaria.

Jaldo indicó que el dictamen de mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados se emitió el día previo a la sesión convocada para tratar el Presupuesto 2026. En ese contexto, la diputada Elia Fernández de Mansilla, representante del bloque Independencia en la comisión, votó en disidencia.

“Nuestra representante votó en disidencia en el dictamen de mayoría. Acompañamos el dictamen porque la Nación tiene que tener un presupuesto. Ya hace dos años que el Gobierno nacional no tiene presupuesto y no puede seguir sin él”, afirmó el mandatario. No obstante, aclaró que ese acompañamiento incluyó objeciones puntuales que el bloque sostuvo tanto en Diputados como en el tratamiento posterior en el Senado.

El gobernador precisó que la disidencia se centró en los artículos 65 y 75 del proyecto, que disponían la derogación de la Ley N.º 27.973 de emergencia en discapacidad y de la Ley N.º 27.795 de financiamiento educativo. Sobre ese punto, fue categórico. “En el artículo 75 del dictamen de mayoría, el bloque Independencia va a votar en contra, a favor de la discapacidad y a favor de los fondos educativos”.

Misma postura

Jaldo recordó que el bloque, actualmente integrado por Elia Fernández de Mansilla, Javier Noguera y Gladys Medina, ya había acompañado con su voto ambas normas en instancias anteriores y ratificó esa posición en el debate del Presupuesto 2026. “Ya hemos votado la ley de emergencia en discapacidad y el financiamiento educativo. Hoy lo vamos a volver a hacer”, sostuvo.

Finalmente, el gobernador señaló que la postura adoptada respondió a una definición política clara y negó interpretaciones que pusieron en duda el compromiso del bloque con estas políticas públicas. “Con esto quiero dejar totalmente aclaradas estas versiones. Algunos creen que seguimos en proceso electoral y dicen lo que no corresponde. Nosotros acompañamos la emergencia en discapacidad y el financiamiento educativo y lo volvimos a hacer”, concluyó.

