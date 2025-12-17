Presupuesto 2026: Jaldo explicó el voto en disidencia del bloque Independencia y ratificó el respaldo a discapacidad y educación

El gobernador precisó que la disidencia se centró en los artículos 65 y 75 del proyecto, que disponían la derogación de la Ley N.º 27.973 de emergencia en discapacidad y de la Ley N.º 27.795 de financiamiento educativo. Sobre ese punto, fue categórico. “En el artículo 75 del dictamen de mayoría, el bloque Independencia va a votar en contra, a favor de la discapacidad y a favor de los fondos educativos”.