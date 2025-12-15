La Provincia seguiría a Nación y habría asueto para los estatales el 24 y 31 de diciembre en Tucumán

El gobernador, Osvaldo Jaldo, adelantó que Tucumán podría adherir al asueto de los próximos 24 y 31 de diciembre, en línea con la medida dispuesta por el Gobierno nacional, al tiempo que brindó definiciones sobre la agenda legislativa vinculada a reformas políticas e institucionales.
“Nosotros nos vamos a adherir a lo que haga la Nación”, afirmó el mandatario, lo que abre la puerta a que la administración pública tucumana no tenga actividad en la previa de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
La definición genera expectativa tanto en los trabajadores estatales como en distintos sectores que aguardan una confirmación oficial para la organización de las actividades durante las fiestas.
Avanza la paridad de género
En otro tramo de sus declaraciones, Jaldo se refirió al estado parlamentario del proyecto de paridad de género, una de las iniciativas que forman parte del paquete de reformas políticas en discusión en la Legislatura provincial.
“La paridad de género es uno de los proyectos que está por tratarse en la Legislatura, esa es una de las reformas que se está por hacer, y yo entiendo que en eso sí hay consenso y va a salir”, sostuvo el Gobernador, aunque aclaró que aún no está definido si el tratamiento será inmediato o si se postergará para el próximo año.
En ese sentido, remarcó que los tiempos y las decisiones corresponden exclusivamente al Poder Legislativo, en función de los acuerdos entre los distintos bloques.
Debate abierto por la boleta única de papel
Respecto a la boleta única de papel, Jaldo llamó a avanzar con responsabilidad y a no acelerar los procesos. “Todos entendemos que es necesario reformar. Ahora, lo que hay que consensuar es cuál es la magnitud y la profundidad de la reforma política”, señaló.
El mandatario también cuestionó las opiniones externas sobre el sistema electoral tucumano y defendió la autonomía provincial. “La Constitución y las leyes dicen claramente que es facultad del Poder Legislativo producir las modificaciones que sean necesarias”, afirmó.
Finalmente, reiteró que no habrá apuros y que las reformas se concretarán cuando existan las condiciones políticas adecuadas. “No nos vamos a dejar apurar por nadie, y cuando entendamos que las condiciones están dadas, vamos a hacer las reformas a la provincia”, concluyó.