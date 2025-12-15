Secciones
Política

La Provincia seguiría a Nación y habría asueto para los estatales el 24 y 31 de diciembre en Tucumán

Jaldo anticipó que acompañaría la decisión del Gobierno nacional; además, se refirió al avance de la paridad de género y al debate por la boleta única de papel en la Legislatura.

La Provincia seguiría a Nación y habría asueto para los estatales el 24 y 31 de diciembre en Tucumán ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, adelantó que Tucumán podría adherir al asueto de los próximos 24 y 31 de diciembre, en línea con la medida dispuesta por el Gobierno nacional, al tiempo que brindó definiciones sobre la agenda legislativa vinculada a reformas políticas e institucionales.

“Nosotros nos vamos a adherir a lo que haga la Nación”, afirmó el mandatario, lo que abre la puerta a que la administración pública tucumana no tenga actividad en la previa de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La definición genera expectativa tanto en los trabajadores estatales como en distintos sectores que aguardan una confirmación oficial para la organización de las actividades durante las fiestas.

Avanza la paridad de género

En otro tramo de sus declaraciones, Jaldo se refirió al estado parlamentario del proyecto de paridad de género, una de las iniciativas que forman parte del paquete de reformas políticas en discusión en la Legislatura provincial.

“La paridad de género es uno de los proyectos que está por tratarse en la Legislatura, esa es una de las reformas que se está por hacer, y yo entiendo que en eso sí hay consenso y va a salir”, sostuvo el Gobernador, aunque aclaró que aún no está definido si el tratamiento será inmediato o si se postergará para el próximo año.

En ese sentido, remarcó que los tiempos y las decisiones corresponden exclusivamente al Poder Legislativo, en función de los acuerdos entre los distintos bloques.

Debate abierto por la boleta única de papel

Respecto a la boleta única de papel, Jaldo llamó a avanzar con responsabilidad y a no acelerar los procesos. “Todos entendemos que es necesario reformar. Ahora, lo que hay que consensuar es cuál es la magnitud y la profundidad de la reforma política”, señaló.

El mandatario también cuestionó las opiniones externas sobre el sistema electoral tucumano y defendió la autonomía provincial. “La Constitución y las leyes dicen claramente que es facultad del Poder Legislativo producir las modificaciones que sean necesarias”, afirmó.

Finalmente, reiteró que no habrá apuros y que las reformas se concretarán cuando existan las condiciones políticas adecuadas. “No nos vamos a dejar apurar por nadie, y cuando entendamos que las condiciones están dadas, vamos a hacer las reformas a la provincia”, concluyó.

Temas Osvaldo JaldoGobierno nacionalPúblico
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo destacó el diálogo con Nación y se mostró optimista por los fondos que reclama Tucumán

Jaldo destacó el diálogo con Nación y se mostró optimista por los fondos que reclama Tucumán

Lo más popular
Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán
1

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura
2

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos
3

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán
4

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia
5

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero
6

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Más Noticias
Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Paro de controladores aéreos: el cronograma de medidas que afecta vuelos nacionales e internacionales hasta fin de año

Paro de controladores aéreos: el cronograma de medidas que afecta vuelos nacionales e internacionales hasta fin de año

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Manantial Sur: el fin de las viviendas vandalizadas y una advertencia de la Provincia

Manantial Sur: el fin de las viviendas vandalizadas y una advertencia de la Provincia

La Justicia Federal de Tucumán ordena a Andis que resuelva un trámite por discapacidad

La Justicia Federal de Tucumán ordena a Andis que resuelva un trámite por discapacidad

Comentarios