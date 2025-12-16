Postergada la reforma electoral, la Mesa de Diálogo exige la participación de la sociedad civil

“Celebramos la decisión del gobernador de postergar el tratamiento de la reforma, porque entendemos que es un tema que requiere prudencia y un debate profundo”, señaló González Marchetti. En ese sentido, recordó que la Mesa de Diálogo viene trabajando desde junio de 2023, cuando los entonces candidatos a gobernador firmaron un acta compromiso en el Arzobispado con 10 puntos, entre los que se encontraba la reforma electoral.