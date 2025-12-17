Secciones
Jaldo lanzó oficialmente el operativo “Fiestas Seguras” en toda la provincia

“La seguridad no se detiene, ni siquiera en las fiestas de fin de año”, afirmó el mandatario durante un acto en Alderetes donde entregó maquinaria.

Hace 8 Min

Con el objetivo de garantizar tranquilidad durante las celebraciones de fin de año en toda la provincia, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este miércoles el lanzamiento oficial del operativo de seguridad y prevención “Fiestas Seguras”.

En el marco del acto, realizado en Alderetes, también se incorporaron nuevos vehículos al parque automotor municipal de esa ciudad: un camión cero kilómetro con compactadora, dos camiones reparados con caja volquete destinados al traslado de áridos y un camión reacondicionado con tanque nuevo para riego y provisión de agua. Las unidades fueron asignadas a funciones específicas que permitirán optimizar los servicios municipales.

Durante su discurso, Jaldo destacó el alcance del operativo y la política de seguridad sostenida desde el inicio de su gestión. “Hoy dejamos inaugurado oficialmente este programa que llamamos Fiestas Seguras, yo diría fiestas seguras y felices para cada uno de los tucumanos. Diciembre es un mes muy especial, con fechas significativas que permiten el reencuentro de las familias, como la Navidad y el fin de año, y por eso ponemos el mayor esfuerzo en nuestras fuerzas de seguridad”, afirmó.

En esa línea, el mandatario remarcó que la planificación en materia de seguridad se mantiene activa durante todo el año. “Desde que llegamos al gobierno, nuestra prioridad fue tener un Tucumán seguro los 365 días del año. Nunca se paró la gestión provincial, nunca dejamos de trabajar en los municipios y en las 93 comunas del interior, gracias al acompañamiento de intendentes, concejales, delegados comunales y legisladores”, sostuvo.

Jaldo también valoró el esfuerzo realizado por el municipio de Alderetes para mejorar los servicios a la comunidad. “Hoy estamos poniendo en funcionamiento un camión cero kilómetro y tres camiones recuperados a nuevo, tanto para transporte de áridos como de agua para asistir a la gente. La intendenta Graciela y su equipo han trabajado para incorporar equipamiento que mejora directamente los servicios”, señaló.

Por su parte, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, explicó que el operativo forma parte de una estrategia sostenida en toda la provincia y resaltó el refuerzo del personal policial. “Como todos los años, y por orden del gobernador, se realizan lanzamientos en toda la provincia. Ya fueron incorporados y distribuidos 960 efectivos que finalizaron recientemente su curso, todos destinados a unidades operativas como Infantería, brigadas, Digedrop y delitos rurales”, indicó.

Girvau aseguró que los controles y operativos se mantendrán de manera permanente. “Vamos a continuar con los operativos en los barrios y a brindar tranquilidad y seguridad a las personas. La policía está movilizada las 24 horas del día, con procedimientos y operativos constantes”, remarcó.

Asimismo, precisó que el refuerzo de la seguridad alcanza tanto a las zonas comerciales como al interior provincial. “Desde el primero de diciembre se reforzó el micro y macrocentro, pero también el interior. La policía debe dar respuesta en todos los frentes y lo estamos haciendo, con una fuerza movilizada, firme y que actúa rápidamente”, afirmó.

Finalmente, al realizar un balance del año, Girvau valoró el compromiso del personal policial. “El balance es bueno, aunque siempre debemos mejorar. Tener una policía comprometida, con vocación y que sienta el uniforme es fundamental. Debemos ser inflexibles con los delincuentes, ingresar a los barrios y brindar seguridad y tranquilidad a la sociedad”, concluyó.

