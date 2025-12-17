Jaldo lanzó oficialmente el operativo “Fiestas Seguras” en toda la provincia

Durante su discurso, Jaldo destacó el alcance del operativo y la política de seguridad sostenida desde el inicio de su gestión. “Hoy dejamos inaugurado oficialmente este programa que llamamos Fiestas Seguras, yo diría fiestas seguras y felices para cada uno de los tucumanos. Diciembre es un mes muy especial, con fechas significativas que permiten el reencuentro de las familias, como la Navidad y el fin de año, y por eso ponemos el mayor esfuerzo en nuestras fuerzas de seguridad”, afirmó.