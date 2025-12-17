Dónde colocar el eucalipto en casa para atraer salud, protección y buena energía

El recibidor como filtro de energía

El primer lugar recomendado para situarlo es el recibidor, ya que es el espacio que marca el tono de toda la vivienda. Un jarrón con ramas frescas sobre una consola o una pequeña maceta cerca de la entrada genera una sensación inmediata de orden y limpieza. En muchas tradiciones decorativas, este punto es vital porque actúa como un filtro simbólico para lo que ingresa al hogar, reforzando la idea de protección desde el primer paso que damos al entrar.