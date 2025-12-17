Secciones
Dónde colocar el eucalipto en casa para atraer salud, protección y buena energía

No solo se trata de decoración, el eucalipto también puede traer bienestar al hogar si se coloca en el lugar correcto

¿Dónde colocar tu eucalipto en tu casa? Fuente: ABC
Colocar eucalipto en casa dejó de ser una simple elección estética para transformarse en una búsqueda de bienestar integral. Esta planta, reconocida por su color intenso y su elegancia natural, funciona como un verdadero aliado en la decoración, pero también se le atribuyen propiedades para "limpiar" el ambiente y atraer la calma. La clave no está solo en tener la planta, sino en saber elegir el rincón estratégico para potenciar sus beneficios.

Antes de decidir su ubicación, es fundamental distinguir entre la planta en maceta y las ramas cortadas. Mientras que las ramas en jarrón son ideales por su aroma y versatilidad, la maceta requiere luz indirecta y un riego cuidadoso. La idea central es concebir al eucalipto como un elemento que acompaña nuestras rutinas diarias, convirtiendo la casa en un refugio de serenidad frente al caos exterior.

El recibidor como filtro de energía

El primer lugar recomendado para situarlo es el recibidor, ya que es el espacio que marca el tono de toda la vivienda. Un jarrón con ramas frescas sobre una consola o una pequeña maceta cerca de la entrada genera una sensación inmediata de orden y limpieza. En muchas tradiciones decorativas, este punto es vital porque actúa como un filtro simbólico para lo que ingresa al hogar, reforzando la idea de protección desde el primer paso que damos al entrar.

Para quienes cuentan con entradas estrechas, el eucalipto es un recurso visual excelente porque su estructura vertical estiliza el espacio sin recargarlo. Al combinarlo con materiales naturales como madera o fibras, se logra una armonía que invita a soltar las preocupaciones del día apenas cerramos la puerta. Es, en definitiva, la mejor carta de presentación para una casa que busca cuidar a quienes viven en ella.

Un oasis de bienestar en el baño

Otro de los destinos para esta planta es el cuarto de baño. Colgar un ramillete de ramas de eucalipto en el cabezal de la ducha, evitando el contacto directo y constante con el agua, permite que el vapor libere los aceites esenciales de la hoja. Este pequeño gesto transforma la higiene diaria en un ritual de autocuidado similar al de un spa, despejando las vías respiratorias y refrescando el ambiente de manera natural.

En el caso del dormitorio, la recomendación es optar por la sutileza. Unas pocas ramas en una cómoda o mesa auxiliar pueden aportar esa nota de aire limpio y calma necesaria para el descanso. Sin embargo, es importante no colocarlo demasiado cerca de la almohada para que su fragancia, aunque agradable, no resulte invasiva durante las horas de sueño. Se trata de sumar una capa de "protección emocional" que nos ayude a bajar revoluciones antes de dormir.

Armonía y concentración en los espacios comunes

En el salón o en la zona de trabajo, el eucalipto cumple una función más vinculada al orden mental y la calidez. Ubicado cerca de una ventana con luz tamizada o en un rincón de lectura junto a una lámpara de luz cálida, crea una escena acogedora que invita a la introspección. Para quienes trabajan desde casa, un ramillete corto en un jarrón pequeño sobre el escritorio ayuda a mantener el foco y aporta frescura visual durante las jornadas largas.

