Consejos para evitar problemas digestivos en Navidad y Año Nuevo

Diciembre es un mes caracterizado por los excesos y las comidas son las protagonistas del malestar físico. Las fechas especiales son ocasiones usadas como una justificación para los “permitidos”. El problema está cuando hay más de una licencia para consumir algo y aparece el malestar digestivo. Por eso es útil tener en cuenta los consejos de los profesionales para evitar esta situación.
Además de los trucos para hacer que el malestar pase una vez que ya se hizo presente, médicos y profesionales del rubro de la alimentación dieron una serie de recomendaciones a la revista Clara. Estos incluyen desde sugerencias para elegir qué comer, hasta indicaciones para preparar el organismo en instancias previas a las grandes comidas.
Cómo evitar la indigestión en las fiestas de fin de año
Preparar el terreno. En primer lugar, si ya tenés programadas fiestas que incluyan comidas cuantiosas y variadas, lo recomendable es preparar el cuerpo antes. Se recomienda no consumir ultraprocesados y seguir una dieta lo más equilibrada y liviana posible que incluya alimentos de todos los grupos.
Consumir fermentados. El yogur, el kéfir y el kimchi son alimentos fermentados que contienen probióticos, unos microorganismos vivos beneficiosos para la salud intestinal, según la dietista integrativa Clàudia Llopis Vilalta. Mejoran la digestión y también la absorción de nutrientes.
Distribuir comidas. La doctora María Isabel Beltrán Margarit, médica nutricionista, recomienda dejar descansar el cuerpo entre 3 y 4 horas luego de cada comida. También recomienda hacer ayuno de 12 horas entre la cena y el desayuno. Otra indicación es no mezclar demasiados alimentos y comerlos cocidos.
Optar por el detox. La doctora Ana Esteban aconseja empezar a tomar jugo de aloe vera unos días antes de las fiestas, en dosis de 20 a 30 mililitros entre una y dos veces por día. Este preparado también sirve para los momentos en que ya aparecieron el reflujo o el dolor de estómago.
Tomar infusiones digestivas. La doctora Esteban también propone infusiones de jengibre, menta, piperita y otras hierbas digestivas como diente de león, boldo o hinojo. Llopis Vilalta aconseja esperar entre media hora y una hora antes de consumirlas. La doctora Beltrán Margarit, por su parte, desaconseja los licores digestivos por su cantidad de azúcar y alcohol que irritan el estómago.