Adiós a los picaportes tradicionales: la novedad que ya se impone en los hogares

En el plano técnico, la autonomía de estos dispositivos representa otro punto a favor. La mayoría funciona con pilas que pueden durar entre seis meses y un año. A su vez, incluyen alertas luminosas, sonoras o mensajes en la aplicación móvil que advierten cuando la energía está por agotarse. Incluso, muchos modelos incorporan puertos USB o llaves de emergencia, lo que evita que el usuario quede sin acceso ante un imprevisto.