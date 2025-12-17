Secciones
La aerolínea LATAM cancelará la ruta Tucumán-Lima a partir de marzo de 2026

La compañía aérea justificó la decisión por la implementación de una nueva tarifa aeroportuaria de transferencia en el aeropuerto de Perú que encarece los costos.

El avión de Latam, en el aeropuerto Benjamín Matienzo. El avión de Latam, en el aeropuerto Benjamín Matienzo.
Hace 2 Hs

La aerolínea LATAM Airlines Perú anunció que, a partir del 29 de marzo de 2026, dejará de operar la ruta que conecta a Tucumán con la capital peruana, Lima. La decisión surge a pesar de que la ruta fue inaugurada días atrás con el objetivo de potenciar la conectividad y el desarrollo económico y turístico de la región.

La compañía explicó, mediante un comunicado, que se ve obligada a tomar esta determinación debido a la implementación de una nueva Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Perú.

La compañía hizo hincapié en el impacto de este nuevo cargo:

- Encarece el costo total para los pasajeros que realizan conexiones hacia terceros países.

- Debilita la competitividad de Lima como centro de conexión (hub) frente a otros destinos como Bogotá o Panamá, que no aplican cargos adicionales por transferencia.

- Afecta la demanda necesaria de pasajeros en conexión, factor fundamental para sostener este tipo de vuelos a largo plazo.

- Impacto regional y opciones para pasajeros

Esta medida no es aislada, ya que la empresa también confirmó la cancelación de rutas desde Lima hacia Orlando, Curazao y Florianópolis, además de suspender lanzamientos previstos hacia Guatemala y Belo Horizonte. 

En la nota oficial, Latam lamentó que la implementación de esta tasa no priorizara la sostenibilidad de la conectividad regional.

Para los pasajeros afectados en Tucumán, a partir de la fecha mencionada, la aerolínea ofrece las siguientes alternativas:

- Devolución total del importe abonado.

- Reprogramación del vuelo desde Salta.

- Reprogramación vía Buenos Aires en conexión con compañías asociadas hacia el destino final.

"La ruta desde Tucumán a Lima fue diseñada con un fuerte enfoque en la conectividad internacional y en el desarrollo económico y turístico de la región. Los pasajeros en conexión resultan fundamentales para alcanzar la demanda necesaria que permita sostener vuelos de largo plazo, los cuales generan beneficios concretos tanto para el país de origen como para el Perú y su ecosistema aeroportuario", indicó la empresa.

A pesar de ello, la compañía subrayó que "reafirma su voluntad de continuar dialogando con los actores involucrados en Perú para encontrar soluciones que permitan preservar el rol de Lima como un hub competitivo y eficiente para Sudamérica".

Temas LatamTucumánBuenos AiresSaltaPerúColombiaFlorianópolisLima
