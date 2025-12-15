Tucumán amplió su conexión al mundo: aterrizó el primer vuelo directo desde Lima

A las 5.03 de la mañana, bajo una persistente llovizna, Tucumán dio un paso decisivo en su conectividad internacional. El primer vuelo directo proveniente de Lima (Perú), operado por Latam Airlines, tocó la pista del Aeropuerto Benjamín Matienzo, inaugurando oficialmente una ruta estratégica para el desarrollo turístico y comercial de la provincia.
El Ente Tucumán Turismo (ETT) organizó una cálida bienvenida para contrarrestar la madrugada gris. Al desembarcar, los pasajeros fueron recibidos con música en vivo a cargo de Diego Molina y una intervención teatral del grupo Los Intérpretes, quienes personificaron figuras de época. Además del desayuno, los turistas recibieron productos regionales y obsequios con la leyenda "Bienvenidos a Tucumán".
La vinculación con un punto internacional
El acto fue encabezado por Domingo Amaya, presidente del ETT, acompañado por referentes del sector privado como Héctor Viñuales (Cámara de Turismo) y Ernesto Gettar (Unión de Hoteleros), entre otras autoridades.
Durante el corte de cinta simbólico para despedir a los pasajeros que tomaban el vuelo de regreso hacia Perú, Amaya destacó la relevancia logística de esta conexión: "Este vuelo nos vincula directamente con un hub internacional estratégico. La ruta Lima-Tucumán es una nueva puerta de entrada para el turismo extranjero que busca experiencias auténticas en nuestra provincia".
Por su parte, Héctor Viñuales resaltó el impacto económico de estos vuelos. "La llegada de Latam es un voto de confianza. Significa más oportunidades de negocio, empleo y visibilidad para nuestros operadores en el mercado sudamericano", insistió.