Tucumán amplió su conexión al mundo: aterrizó el primer vuelo directo desde Lima

Durante el corte de cinta simbólico para despedir a los pasajeros que tomaban el vuelo de regreso hacia Perú, Amaya destacó la relevancia logística de esta conexión: "Este vuelo nos vincula directamente con un hub internacional estratégico. La ruta Lima-Tucumán es una nueva puerta de entrada para el turismo extranjero que busca experiencias auténticas en nuestra provincia".