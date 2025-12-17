Descubrieron cuáles son los seis síntomas que pueden predecir la demencia en la mediana edad

Las afecciones que llegan con el envejecimiento no siempre aparecen de forma repentina. Aunque a menudo parece que los "achaques" nos toman por sorpresa, la ciencia sugiere que nuestro cuerpo y nuestra mente envían señales de alerta mucho antes de lo que imaginamos. Según expertos, enfermedades graves como la demencia pueden advertir su aparición incluso décadas antes de un diagnóstico formal.