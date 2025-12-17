Secciones
SociedadSalud

Descubrieron cuáles son los seis síntomas que pueden predecir la demencia en la mediana edad

Un estudio reveló que los signos de la demencia pueden aparecer hasta 20 años antes.

La demencia podría predecirse mucho tiempo antes. La demencia podría predecirse mucho tiempo antes. Imagen: Mostphotos
Hace 10 Min

Las afecciones que llegan con el envejecimiento no siempre aparecen de forma repentina. Aunque a menudo parece que los "achaques" nos toman por sorpresa, la ciencia sugiere que nuestro cuerpo y nuestra mente envían señales de alerta mucho antes de lo que imaginamos. Según expertos, enfermedades graves como la demencia pueden advertir su aparición incluso décadas antes de un diagnóstico formal.

Cinco hábitos que protegen la salud y alargan la vida, según un estudio de Harvard

Cinco hábitos que protegen la salud y alargan la vida, según un estudio de Harvard

Un reciente estudio liderado por investigadores del University College de Londres (UCL), en el Reino Unido, reveló que existen signos específicos en la mediana edad que funcionan como predictores tempranos. Tras analizar los datos de 5.811 personas de entre 45 y 69 años durante un período de 25 años, los científicos lograron identificar comportamientos y estados emocionales que marcan el camino hacia el deterioro cognitivo.

El vínculo entre la depresión y el olvido

Los hallazgos, publicados en la prestigiosa revista Lancet Psychiatry, ofrecen una perspectiva reveladora: no es la depresión en su totalidad lo que predice el riesgo, sino ciertos síntomas específicos. El estudio determinó que las personas que manifestaban síntomas depresivos en la mediana edad tenían un 27% más de riesgo de desarrollar demencia décadas después.

Sin embargo, el riesgo no es uniforme para todos. Los investigadores concluyeron que este incremento está directamente relacionado con seis signos particulares manifestados antes de los 60 años.

Los seis signos de alerta a los que debemos prestar atención

Según el informe, estos síntomas disminuyen la denominada "resiliencia cognitiva", dejando al cerebro más vulnerable al paso del tiempo. Los predictores identificados son:

1. Pérdida de confianza en uno mismo: Sentir que ya no se cuenta con las mismas capacidades de antes.

2. Incapacidad para afrontar problemas: Dificultad para gestionar los obstáculos cotidianos.

3. Falta de calidez y afecto hacia los demás: Un distanciamiento emocional notable con el entorno.

4. Insatisfacción con el modo en que se realizan las tareas: Una autocrítica constante o desgano frente a las responsabilidades.

5. Dificultades para concentrarse: Problemas para mantener el foco en actividades simples.

6. Nerviosismo constante: Un estado de inquietud o ansiedad frecuente.

De este listado, los investigadores destacaron que la pérdida de confianza y la dificultad para afrontar problemas son los signos más alarmantes: quienes los padecieron mostraron un aumento del 50% en el riesgo de desarrollar demencia.

La importancia de la detección temprana

"Nuestros hallazgos muestran que el riesgo de demencia está vinculado a un conjunto de síntomas depresivos específicos, más que a la depresión como un todo", explicó Philipp Frank, autor principal del estudio. Para el experto, este enfoque permite identificar quiénes son más vulnerables mucho antes de que el daño sea irreversible.

Si bien la coautora Gill Livingston advierte que aún se necesita más investigación para confirmar si tratar estos síntomas reduce directamente el riesgo, el consenso científico apunta a que abordar la "causa raíz" en la mediana edad podría fortalecer la salud cerebral a largo plazo.

En la actualidad, aunque no existe una cura para la demencia, la prevención temprana se ha convertido en la herramienta más poderosa. Mantener hábitos mentales activos, realizar ejercicio físico y prestar atención a estos cambios en el estado de ánimo antes de los 60 años podrían ser las claves para proteger nuestra memoria en el futuro.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Gripe H3N2: ¿por qué es tan peligrosa y cómo prevenir el contagio?

Gripe H3N2: ¿por qué es tan peligrosa y cómo prevenir el contagio?

Robert Kennedy Jr. sorprendió al completar 20 dominadas a sus 71 años

Robert Kennedy Jr. sorprendió al completar 20 dominadas a sus 71 años

Lo más popular
“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”
1

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027
2

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán
3

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas
4

Involucran a siete tucumanos en el tráfico internacional de armas

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria
5

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral
6

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

Más Noticias
Cómo funciona plan premium más económico de ChatGPT que llegó a la Argentina

Cómo funciona plan premium más económico de ChatGPT que llegó a la Argentina

La historia de Tatool: el productor tucumano que pasó de vender muebles a crear el sonido de Milo J, Trueno, y Nicki Nicole

La historia de Tatool: el productor tucumano que pasó de vender muebles a crear el sonido de Milo J, Trueno, y Nicki Nicole

Zaira Nara en MasterChef: el polémico apodo de Maxi López que desató la furia de Wanda

Zaira Nara en MasterChef: el polémico apodo de Maxi López que desató la furia de Wanda

Alerta amarilla: siete provincias están bajo advertencia por fuertes vientos

Alerta amarilla: siete provincias están bajo advertencia por fuertes vientos

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025?

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025?

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Comentarios