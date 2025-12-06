Cinco hábitos que protegen la salud y alargan la vida, según un estudio de Harvard

Según el portal The Nutrition Source, este panorama impulsó a la comunidad científica a concentrarse en la llamada esperanza de vida saludable, es decir, no solo prolongar la vida, sino extender los años vividos con bienestar y autonomía. Bajo esta premisa, las elecciones cotidianas cobran un rol decisivo en el envejecimiento y en la calidad de vida futura. Los expertos de Harvard subrayan que nunca es tarde para modificar hábitos y obtener beneficios concretos en términos de salud y longevidad.