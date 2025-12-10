Robert Kennedy Jr. sorprendió al completar 20 dominadas a sus 71 años

El video viral de Kennedy haciendo dominadas

En el video publicado también por el secretario de Transporte y con la banda sonora de la película Rocky, Kennedy se reta con Duffy, su hija Paloma y el doctor e influencer fitness Paul Saladino, para ver quién consigue hacer el mayor número de dominadas en una de las barras, instaladas con las subvenciones del Departamento de Transportes. Sin embargo, Kennedy no ganó el reto, pues el doctor Saladino superó su marca por una sola dominada, alcanzando las 21.