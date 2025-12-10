Secciones
Robert Kennedy Jr. sorprendió al completar 20 dominadas a sus 71 años

En medio del aeropuerto y en una campaña que propone incorporar el “fitness” en los aeropuertos, el secretario de Salud hizo gala de su capacidad física.

Robert Kennedy Jr. sorprendió al realizar 20 dominadas.
Hace 5 Hs

El secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. hizo gala de su estado físico al demostrar que aún a sus 71 años cuenta con la capacidad de realizar uno de los ejercicios más complejos del gimnasio. Durante la presentación del gran proyecto estadounidense de crear zonas fitness en los aeropuertos,el funcionario sorprendió a los asistentes y a todo Internet con su desempeño al realizar dominadas.

La incorporación del nuevo programa de salud en los aeropuertos estadounidenses vino con un show incluido. Kennedy Jr. y el secretario de Transporte Sean Duffy se enfrentaron en una competencia de pull-ups, la cual fue superada con éxito por el secretario de Salud, quien logró realizar 20 dominadas sin interrupciones.

Los protagonistas eligieron el aeropuerto Reagan National en Washington para lanzar la iniciativa fitness. Las nuevas incorporaciones del plan de U$S 1.000 millones están comprendidas por zonas saludables con barras de dominadas, áreas de lactancia, espacios de juego para chicos y puestos de comida saludable en las terminales del país. El programa se enmarca en la nueva política de hacer más amenas las esperas aeroportuarias mediante el fomento del deporte.

El video viral de Kennedy haciendo dominadas

En el video publicado también por el secretario de Transporte y con la banda sonora de la película Rocky, Kennedy se reta con Duffy, su hija Paloma y el doctor e influencer fitness Paul Saladino, para ver quién consigue hacer el mayor número de dominadas en una de las barras, instaladas con las subvenciones del Departamento de Transportes. Sin embargo, Kennedy no ganó el reto, pues el doctor Saladino superó su marca por una sola dominada, alcanzando las 21.

La escena ocurrió en el medio del hall principal, frente a un baño, ante una mezcla de risas, celulares grabando y pasajeros que no entendían si era una activación, un chiste o una conferencia de prensa.

La inesperada demostración se volvió viral en las redes sociales, lo que dio mayor visibilidad a la iniciativa "Make Travel Family Friendly Again", que habilita a los aeropuertos a solicitar fondos federales para instalar estas áreas saludables.

