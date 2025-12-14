Gripe H3N2: ¿por qué es tan peligrosa y cómo prevenir el contagio?

Europa afronta una de las olas de gripe más tempranas y agresivas de los últimos años. Ante este panorama, especialistas de la región advierten que la variante K del virus influenza A (H3N2) podría alcanzar Sudamérica durante la próxima estación de otoño. Este escenario pone a los sistemas sanitarios bajo presión, registrando un aumento significativo de hospitalizaciones. Por esta razón, las autoridades de salud sugieren enfocar los esfuerzos en la vacunación, particularmente en los grupos considerados más vulnerables.