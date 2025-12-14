Secciones
Gripe H3N2: ¿por qué es tan peligrosa y cómo prevenir el contagio?

Este escenario pone a los sistemas sanitarios bajo presión, registrando un aumento significativo de hospitalizaciones.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Europa afronta una de las olas de gripe más tempranas y agresivas de los últimos años. Ante este panorama, especialistas de la región advierten que la variante K del virus influenza A (H3N2) podría alcanzar Sudamérica durante la próxima estación de otoño. Este escenario pone a los sistemas sanitarios bajo presión, registrando un aumento significativo de hospitalizaciones. Por esta razón, las autoridades de salud sugieren enfocar los esfuerzos en la vacunación, particularmente en los grupos considerados más vulnerables.

En naciones como Reino Unido, España, Francia, Alemania e Italia, la circulación del virus de la gripe se anticipó entre tres y seis semanas respecto al promedio histórico. Esta situación se agrava con la presencia simultánea del virus sincicial respiratorio (VRS) y del SARS-CoV-2. La coexistencia de estos virus respiratorios complica los diagnósticos y provoca un marcado incremento en la cantidad de consultas de emergencia.

La variante K de H3N2: más contagiosa y con mayor impacto epidemiológico

La variante K del H3N2 se caracteriza por mutaciones en la proteína de hemaglutinina, que aumentan su capacidad de contagio y le permiten esquivar parcialmente la inmunidad generada por vacunas o infecciones previas. Aunque no se ha demostrado que provoque cuadros más graves, sí está asociada a un aumento pronunciado de hospitalizaciones.

Los síntomas más reportados incluyen fiebre alta, tos seca, dolor muscular intenso, molestias digestivas y un cansancio marcado. Estos signos, similares a los de COVID-19 y VRS, hacen necesaria la consulta médica para un diagnóstico correcto.

Cómo se comporta el brote en el mundo y cuándo podría llegar a la región

El brote actual comenzó en Australia y Nueva Zelanda a mediados de año, y en pocas semanas ya se registraban casos en más de 30 países europeos. Hasta el momento, ningún país de Sudamérica confirmó la circulación de la variante K, pero los expertos coinciden en que su llegada es cuestión de tiempo debido al movimiento turístico.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que los países de la región deberán anticipar sus campañas de vacunación, idealmente a partir de marzo, para llegar al otoño austral con los grupos de riesgo protegidos.

Prevenciones en Argentina

Qué vacunas estarán disponibles en Argentina

La Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología confirmó que estarán disponibles varias formulaciones:

Trivalente pediátrica y de adultos, que cubre dos cepas de influenza A y una B.

Trivalente adyuvantada, recomendada para mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Cuadrivalente, que agrega una segunda cepa B y amplía la cobertura a más grupos etarios.

Todas están aprobadas por ANMAT y recomendadas por la OMS.

Medidas preventivas que siguen vigentes

Para reducir la transmisión, las autoridades sanitarias recomiendan:

Lavado frecuente de manos

Ventilación cruzada en espacios cerrados

Uso de barbijo ante síntomas o en grupos de riesgo

Evitar asistir al trabajo o la escuela con fiebre o malestar

Aislamiento preventivo en caso de contagio

Mantener actualizados los esquemas de vacunación contra gripe, COVID-19 y VRS

