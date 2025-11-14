Cuál es el ejercicio simple que recomienda Harvard para reducir el riesgo de demencia y Alzheimer

Investigadores de Harvard identificaron una actividad accesible que fortalece la memoria, mejora la función cerebral y ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas. Caminar a paso ligero, una práctica cotidiana y gratuita, podría ser una de las herramientas más eficaces para disminuir el riesgo de Alzheimer y otras formas de demencia, según un estudio de la Universidad de Harvard.