Jaldo quiere avanzar con el plan de control de los cielos para frenar los vuelos narcos

“Estamos haciendo demasiados esfuerzos para controlar por vía terrestre, pero el aire sigue descuidado”. Con estas palabras, el gobernador Osvaldo Jaldo ratificó la intención de la Provincia de avanzar en el control aéreo para prevenir el ingreso de drogas y, de esa manera, combatir el narcotráfico. El mandatario, sin embargo, sabe solo no podrá ejecutar esas tareas. Por eso mañana, desde las 14, en Buenos Aires, hablará con la flamante ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el fin de coordinar esfuerzos y debatir las alternativas para complementar, vía aérea, el trabajo del “Operativo Lapacho”.
En principio, la idea del Gobierno provincial es utilizar ese sistema para alertar sobre los vuelos irregulares para que la Nación actúe, escribió hace algunos días, el editor de Policiales de LA GACETA, Gustavo Rodríguez. Esa sería la primera fase del plan, reconoció el titular del Poder Ejecutivo cuando fue consultado por nuestro diario.
El control de los cielos es responsabilidad de la Nación, pero en este caso, el proyecto no sólo contempla la colaboración con el Gobierno federal, sino también con las provincias en las que estaría aterrizando las avionetas o arrojando desde el aire la droga (pueden transportar entre 300 y 500 kilos de droga).
En caso de concretarse, Tucumán será la primera provincia que cuente con un sistema de estas características. Los mandatarios colaboraron con el Estado Nacional, pero cediendo terrenos para la instalación de los equipos.
La agenda del gobernador continuará este viernes, desde las 13, cuando visite al ministro del Interior, Diego Santilli. La cumbre es parte de los encuentros que el bonaerense y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viene sosteniendo con otros mandatarios provinciales. Por caso, hoy por la Rosada pasaron el catamarqueño Raúl Jalil, y el sanjuanino Marcelo Orrego. La aprobación del Presupuesto 2026 desvela al Gobierno nacional, que necesita apoyo de los aliados para que la “Ley de Leyes” sea sancionada en el Congreso. Párrafo aparte es el debate permanente respecto de las deudas que la administración central mantiene con las provincias. En ese aspecto, Jaldo irá a la reunión con la intención de recuperar parte de los fondos con los que financió obras públicas y atención sanitaria (por caso a los afiliados al PAMI) a cuenta del pago de la Nación.