Jaldo quiere avanzar con el plan de control de los cielos para frenar los vuelos narcos

La agenda del gobernador continuará este viernes, desde las 13, cuando visite al ministro del Interior, Diego Santilli. La cumbre es parte de los encuentros que el bonaerense y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viene sosteniendo con otros mandatarios provinciales. Por caso, hoy por la Rosada pasaron el catamarqueño Raúl Jalil, y el sanjuanino Marcelo Orrego. La aprobación del Presupuesto 2026 desvela al Gobierno nacional, que necesita apoyo de los aliados para que la “Ley de Leyes” sea sancionada en el Congreso. Párrafo aparte es el debate permanente respecto de las deudas que la administración central mantiene con las provincias. En ese aspecto, Jaldo irá a la reunión con la intención de recuperar parte de los fondos con los que financió obras públicas y atención sanitaria (por caso a los afiliados al PAMI) a cuenta del pago de la Nación.