Moda verano 2026: ¿cuál es la nueva manera de usar bikinis que será tendencia?

La moda de trajes de baño se prepara para un giro significativo en el verano de 2026. Diseñadores y especialistas del sector indican que las mallas tradicionales comienzan a relegarse, dando espacio a propuestas más flexibles, funcionales y en sintonía con los nuevos hábitos y las demandas del público. Las tendencias futuras se concentran en la comodidad, la adaptabilidad y la posibilidad de uso real en diversos contextos, superando el enfoque exclusivo en el color o la simple estética.
Particularmente en la indumentaria de baño femenina, se da prioridad a diseños que se ajustan a diferentes tipos de cuerpos y estilos de vida, dejando atrás modelos que resultan rígidos y poco inclusivos. Este cambio en el sector significa un fuerte acento en la funcionalidad de las prendas. Por ello, se esperan colecciones versátiles que acompañen a quienes buscan opciones de vestimenta apta tanto para la playa como para actividades cotidianas.
La nueva forma de usar bikinis en el verano de 2026
La próxima temporada impone la tendencia de exhibir centímetros extra de piel mediante el uso del sujetador o el bikini a la vista. Esta propuesta busca recrear una estética desenfadada, donde la vestimenta sugiere un regreso reciente de la playa al combinar prendas de baño con el resto del guardarropa. Casas de moda como Ralph Lauren adoptan este estilo bajo trajes de chaqueta, mientras que Fendi lo integra en conjuntos de punto para renovar las referencias femeninas tradicionales.
En manos de firmas como Versace, esta prenda adquiere un carácter excesivo con claras reminiscencias de la década de los ochenta. Por su parte, marcas como Rabanne o Jil Sander exploran límites más creativos al presentar piezas superiores con cortes circulares que dejan el pecho al descubierto. Este movimiento redefine el concepto de ropa interior y la posiciona como el elemento central y visible de los conjuntos más vanguardistas del año.
Cuáles son los trajes de baño que serán tendencia en el verano 2026
Estas transformaciones se exhibieron en eventos destacados como La Aldea Pop Up, un espacio donde diseñadores de diversas áreas analizaron las tendencias principales que definirán el 2026. Durante el segmento dedicado a la moda de verano, se perfilaron ciertas pautas esenciales que pronto veremos en las playas.
Sets versátiles y transformables
La apuesta principal para el verano de 2026 recae en el set de dos piezas que comparte el mismo estampado. Este conjunto puede utilizarse como bikini o, mediante un sistema de unión, convertirse en una malla enteriza. Esta cualidad versátil posibilita la adaptación de la prenda a diferentes momentos y gustos personales sin perder la uniformidad estética.
Texturas protagonistas
Los futuros trajes de baño dejarán de ser superficies completamente lisas. Las texturas toman un rol central, incorporando elementos como tejidos con relieve, frunces, acabados acanalados o combinaciones de materiales. Estos detalles agregan interés visual y aseguran un mejor ajuste a la silueta corporal.
Paleta de colores más suave
Los tonos que dominarán las colecciones incluyen el pistacho, el rosa suave, el amarillo claro y diversas gamas neutras. Estos colores representan un contraste notable con los tonos oscuros y saturados que predominaron en temporadas pasadas, ofreciendo un toque de frescura y luminosidad a la moda de playa.