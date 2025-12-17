Secciones
Moda del verano 2026 para hombres: ¿cuáles son las mallas que entran en tendencia?

Hace 1 Hs

Las mallas cortas para hombres pierden vigencia frente a la temporada de verano 2026, que introduce un cambio en las preferencias de consumo según reportes de marcas internacionales. El diseño actual desplaza el énfasis en la exposición corporal para priorizar piezas funcionales, diseñadas para el uso continuo durante toda la jornada.

La tendencia emergente se inclina por modelos de corte relajado y mayor longitud, con una estética similar a las bermudas que se extiende hacia propuestas unisex. Este giro en el mercado obedece a una demanda de versatilidad y estilo urbano, factores que predominan en las elecciones de vestuario de las generaciones jóvenes.

El cambio en la moda de verano masculina

Las nuevas mallas son versatiles: no solo se usan para meterse al agua, sino también para caminar, jugar a la pelota o quedarse tomando algo después de la playa. Por eso, los diseños incorporan telas más resistentes y cortes amplios.

Cómo son los nuevos diseños de las mallas que entran:

-Largos por encima o a la altura de la rodilla, dejando atrás los modelos ultra ajustados.

-Colores lisos y tonos neutros, con menos estampas llamativas.

-Estética híbrida, que funciona como short urbano y traje de baño.

Cuál será la tendencia de moda masculina en 2026

Paleta y siluetas dominantes

Para la temporada estival, la paleta de colores se inclinará hacia tonos terrosos y neutros. El diseñador Sergio Furman adelantó que se verán mucho el chocolate, el beige y el tostado, junto con una fuerte presencia del off-white. En cuanto a las siluetas, Furman señaló que las prendas oversized ya trascendieron la categoría de moda pasajera para consolidarse como un nuevo clásico en el guardarropa masculino. Este estilo define cómo se vestirá el hombre moderno.

Vuelve la ropa holgada

Furman explicó que la gente joven prefiere vestirse con ropa más holgada, distanciándose de las prendas ajustadas al cuerpo que predominaban hace unos años. Además de los cortes más relajados, se incorporarán texturas novedosas. El diseñador remarcó que se verán materiales con características distintas, como calados o lanilla. En términos de prendas específicas, las bermudas se alargarán un poco en esta temporada, y la ropa en general mostrará un aspecto "lavado y gastado".

Prendas frescas con telas aireadas

Cuando la temporada avance hacia el momento de playa y el alto verano, los linos tomarán un papel protagónico. Este tejido será una constante, principalmente en pantalones, ya sean de estilo chino o babuchas, por su comodidad y frescura. Las camisas también se adaptarán a la tendencia, popularizándose los modelos de cuello mao, tanto en manga larga como en manga corta, ideales para las temperaturas cálidas.

Estampados y detalles de la temporada

Finalmente, las remeras incorporarán un sello distintivo en sus diseños. Furman detalló que se verán muchas prendas con estampas de números y tipografías que evocan un estilo universitario o deportivo. Esta tendencia gráfica agrega un toque juvenil y dinámico a la vestimenta casual de verano.

