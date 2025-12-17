Moda del verano 2026 para hombres: ¿cuáles son las mallas que entran en tendencia?

Para la temporada estival, la paleta de colores se inclinará hacia tonos terrosos y neutros. El diseñador Sergio Furman adelantó que se verán mucho el chocolate, el beige y el tostado, junto con una fuerte presencia del off-white. En cuanto a las siluetas, Furman señaló que las prendas oversized ya trascendieron la categoría de moda pasajera para consolidarse como un nuevo clásico en el guardarropa masculino. Este estilo define cómo se vestirá el hombre moderno.