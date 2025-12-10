Los cinco destinos más baratos de la Argentina para viajar este verano, según la IA

La metodología de relevamiento de la IA

De acuerdo con un relevamiento realizado por la inteligencia artificial, basado en estudios de canastas turísticas y en anuncios oficiales de promociones, los destinos más accesibles para el verano 2025/2026 son Merlo y las Sierras de San Luis, Las Termas de Río Hondo de Santiago del Estero, los valles y sierras de Córdoba, Paraná, Gualeguaychú y las playas fluviales de Entre Ríos y algunos destinos patagónicos con oferta low cost como Puerto Madryn.