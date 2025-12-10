Los cinco destinos más baratos de la Argentina para viajar este verano, según la IA

Si no armaste tu plan de verano, aún estás a tiempo de elegir algún destino para disfrutar unas vacaciones en esta temporada 2025/2026. No hace falta salir del país para pasar un fin de semana en un lugar tranquilo, con paisajes admirables y descanso asegurado. Hay destinos en Argentina que ya reúnen esas características de forma incluso accesible.
Existen destinos argentinos que son también amigables con el bolsillo, donde es posible encontrar descuentos y promociones locales, paquetes y financiación, combinados con lugares poco concurridos que por su menor demanda resultan más convenientes.
La metodología de relevamiento de la IA
De acuerdo con un relevamiento realizado por la inteligencia artificial, basado en estudios de canastas turísticas y en anuncios oficiales de promociones, los destinos más accesibles para el verano 2025/2026 son Merlo y las Sierras de San Luis, Las Termas de Río Hondo de Santiago del Estero, los valles y sierras de Córdoba, Paraná, Gualeguaychú y las playas fluviales de Entre Ríos y algunos destinos patagónicos con oferta low cost como Puerto Madryn.
Para realizar esta recopilación, la IA recopiló comparaciones de “canasta estadía” que comprenden hoteles tres estrellas, comidas y transporte local con la canasta total que agrega los traslados para las quincenas de enero. Esta experiencia dio cuenta de que destinos como la Costa Atlántica resultan relativamente más caros frente a alternativas incluso internacionales como Brasil. A partir de este dato se buscaron lugares que no superaran los precios de estas playas.
Los destinos más accesibles de Argentina, según la IA
Villa de Merlo y las sierras en San Luis
Entre los destinos que mejor combinan naturaleza y precios moderados, San Luis aparece siempre entre los primeros. Villa de Merlo es el punto más elegido por su microclima, senderos fáciles y servicios turísticos pensados para familias. La ciudad mantiene una oferta amplia de cabañas y hosterías que permite ajustar el presupuesto sin perder comodidad.
A pocos kilómetros, Potrero de los Funes suma un paisaje serrano más intenso, con su lago y actividades al aire libre. La provincia se destaca además por impulsar programas de incentivos, descuentos y promociones que permiten abaratar la estadía en plena temporada alta.
Termas de Río Hondo, Santiago del Estero
Termas de Río Hondo se consolidó como uno de los destinos más económicos para el verano en Santiago del Estero, especialmente para quienes buscan descanso y bienestar. La ciudad tiene el mayor parque termal natural del país, lo que la vuelve ideal para escapadas cortas con actividades de bajo costo.
La hotelería ofrece buenas tarifas, incluso en establecimientos con piletas termales internas, que suman valor a la estadía. Sumado a su gastronomía sencilla y accesible, Termas se convirtió en una alternativa para viajeros que quieren relajarse sin desbordar el presupuesto.
Córdoba serrana
Los valles cordobeses son un clásico del turismo nacional, pero lo interesante es que las localidades secundarias —como Santa Rosa de Calamuchita, La Cumbrecita, Nono o Mina Clavero— mantienen precios muy competitivos. El punto fuerte es la enorme variedad de alojamientos, desde campings y hosterías familiares hasta cabañas equipadas, lo que permite adaptarse a cualquier bolsillo.
El valor agregado está en la naturaleza: ríos gratuitos, playas de montaña y senderos que no requieren contratar excursiones. Eso reduce significativamente el gasto final de una estadía de verano, sobre todo para grupos jóvenes o familias.
Playas de Entre Ríos
Entre Ríos se volvió un destino ideal para quienes priorizan escapadas cortas o vacaciones económicas sin alejarse demasiado del centro del país. Ciudades como Paraná, Colón o Gualeguaychú combinan playas sobre el río, actividades náuticas de bajo costo y una gastronomía regional accesible.
Además, abundan las cabañas y complejos familiares con precios moderados. Esto, sumado a la cercanía con Buenos Aires y Santa Fe, convierte a la provincia en una alternativa práctica para quienes buscan pagar menos en traslados y maximizar los días de descanso.
Puerto Madryn
Aunque la Patagonia suele asociarse con precios altos, Puerto Madryn se mantiene entre las opciones más equilibradas del sur argentino. La ciudad ofrece playas amplias, actividades vinculadas al mar y un acceso privilegiado a la fauna local, como lobos marinos y delfines, con excursiones más económicas que en otros puntos patagónicos.
Su temporada de verano, además, tiene una demanda más moderada que la de invierno o la época de ballenas. Esto se traduce en tarifas promocionales de hoteles y paquetes que permiten disfrutar de un destino de nivel internacional sin romper el presupuesto.