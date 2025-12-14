Secciones
SociedadActualidad

Qué color de ropa usan las personas inteligentes, según expertos

La psicología revela qué colores eligen las personas inteligentes y por qué lo hacen.

Qué color de ropa usan las personas inteligentes, según expertos
Hace 3 Hs

La elección de la ropa va más allá del estilo o las tendencias; también está influenciada por aspectos psicológicos. Según expertos en psicología, las personas con altos niveles de inteligencia tienden a inclinarse por un color específico al vestirse. Esta preferencia no es aleatoria, sino que tiene raíces profundas en el funcionamiento del cerebro.

La psicología sugiere que este color predilecto está relacionado con la forma en que se procesan emociones, pensamientos y estímulos del entorno. Vestir de cierta manera puede reflejar cómo se percibe y se interpreta el mundo. ¿Cuál es el color que domina en el guardarropa de las mentes brillantes y qué lo hace tan especial?

Según expertos: ¿qué color de ropa usar para verte más joven y alegre?

Según expertos: ¿qué color de ropa usar para verte más joven y alegre?

¿Cuál es el color que usan las personas que son más inteligentes con frecuencia?

La psicología del color ha encontrado que el azul es el tono que más se asocia con la inteligencia y el pensamiento lógico. Aunque vestir de azul no hace que una persona sea más inteligente, sí influye en la manera en que los demás la perciben.

El libro Color Your Life: How to Use the Right Colours to Achieve Balance, Health and Happiness (Colorea tu vida: Cómo usar los colores adecuadamente para alcanzar equilibrio, salud y felicidad) de Howard y Dorothy Sun menciona que este color es confiable y brinda seguridad a las personas.

Además, se vincula con personalidades suaves y pacíficas, características que están relacionadas con la racionalidad y la paciencia, atributos comunes en personas inteligentes. El portal Cuerpo y Mente explica que este color está ligado a cualidades como la claridad mental, la confianza y la serenidad, lo que lo convierte en una elección común en entornos profesionales y académicos. 

¿Qué otros colores que reflejan inteligencia y seguridad?

Aunque el azul es el color más asociado con la inteligencia y el pensamiento lógico, no es el único que proyecta seguridad y credibilidad. Existen otros tonos que, dependiendo del contexto, pueden reforzar la imagen de una persona como alguien analítico, confiable y con liderazgo.

El blanco es un color que transmite pureza, objetividad y honestidad. Por esta razón, es ampliamente utilizado en profesiones donde la precisión y la confianza son fundamentales, como la medicina y la educación. También se vincula con  perfección, manifestando sencillez y lo inmaculado.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza
1

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal
2

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física
3

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad
4

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD
5

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

Osos dormilones, águilas agudas y “homeless” poderosos
6

Osos dormilones, águilas agudas y “homeless” poderosos

Más Noticias
Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas

Drámatico rescate de un niño en Las Cejas: desde el pozo, “él me llamaba y lloraba asustado”

Drámatico rescate de un niño en Las Cejas: desde el pozo, “él me llamaba y lloraba asustado”

Llegan las Gemínidas, la lluvia de estrellas más intensa del año: el horario de este espectáculo imperdible

Llegan las Gemínidas, la lluvia de estrellas más intensa del año: el horario de este espectáculo imperdible

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

La foto de la semana en Tucumán

La foto de la semana en Tucumán

Comentarios