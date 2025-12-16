Secciones
SociedadTurismo

Famaillá inauguró la temporada de verano 2026 del balneario municipal: ¿cuánto cuestan las entradas?

Con obras renovadas y nuevos proyectos turísticos, el predio a orillas del río volvió a abrir sus puertas como uno de los espacios recreativos más convocantes del sur tucumano.

Famaillá inauguró la temporada de verano 2026 del balneario municipal: ¿cuánto cuestan las entradas?
Hace 1 Hs

El viernes se inauguró la temporada de verano 2026 del Balneario Municipal de Famaillá, un espacio renovado que se extiende a orillas del río y que se posiciona como uno de los principales atractivos turísticos del sur tucumano. El predio, con una superficie de seis hectáreas, abre sus puertas con gran parte de las obras concluidas, pese a las demoras que provocaron las inclemencias climáticas.

Un proyecto turístico en expansión

Durante el acto de apertura se anunció la construcción de un complejo turístico que se integra al balneario. La iniciativa contempla cabañas con capacidad para unas 140 personas, un salón multifuncional, espacios deportivos y nuevos locales comerciales. “Las obras se hicieron para fortalecer la actividad turística que genera trabajo a miles de personas e importantes ingresos al municipio”, dijo el intendente Enrique Orellana.

Famaillá inauguró la temporada de verano 2026 del balneario municipal: ¿cuánto cuestan las entradas?

Piscinas, juegos y dinosaurios

El balneario cuenta con una amplia piscina para adultos, otra destinada a niños y un sector con toboganes. Entre los atractivos más convocantes se destaca el parque jurásico, con esculturas de animales prehistóricos que captan la atención del público infantil. La propuesta busca combinar recreación, descanso y entretenimiento en un entorno natural.

El acceso al balneario tendrá un valor de $5.000 para mayores y $3.000 para menores. Los fines de semana, las entradas costarán $7.000 y $5.000, respectivamente. Por la noche, el predio abrirá para recorrer los más de 30 negocios gastronómicos. La costanera del río fue acondicionada con merenderos y se suma un microcine para disfrutar de películas en 3D.

Temas TucumánFamaillá
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

Verano 2026: la prenda clásica que regresa con fuerza y será infaltable en tu armario

Verano 2026: la prenda clásica que regresa con fuerza y será infaltable en tu armario

La pileta del Complejo Ledesma suma un descuento para estudiantes universitarios

La pileta del Complejo Ledesma suma un descuento para estudiantes universitarios

Vacaciones en Brasil o Uruguay: cómo pagar sin efectivo y desde tu celular

Vacaciones en Brasil o Uruguay: cómo pagar sin efectivo y desde tu celular

Adiós a la malla rígida: los trajes de baño versátiles y que dominarán el verano 2026

Adiós a la malla rígida: los trajes de baño versátiles y que dominarán el verano 2026

Lo más popular
Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
2

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?
3

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque
4

Mortal siniestro vial en la ruta 307: dos personas fallecieron tras un choque

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria
5

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil
6

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Más Noticias
¿Qué problema hay?: el comentario de Mario Pergolini sobre la cumbia que incomodó a Ángela Leiva

"¿Qué problema hay?": el comentario de Mario Pergolini sobre la cumbia que incomodó a Ángela Leiva

Fiestas de fin de año: ¿quiénes tienen asueto administrativo el 24 y 31 de diciembre?

Fiestas de fin de año: ¿quiénes tienen asueto administrativo el 24 y 31 de diciembre?

¿Mesas adentro o afuera?: cómo estaría el tiempo para el 24 y el 31 de diciembre

¿Mesas adentro o afuera?: cómo estaría el tiempo para el 24 y el 31 de diciembre

Caso Rob Reiner: revelan la disputa familiar antes del doble crimen que conmociona a Hollywood

Caso Rob Reiner: revelan la disputa familiar antes del doble crimen que conmociona a Hollywood

Exoneraron a la mujer policía que grababa videos eróticos con el uniforme para una plataforma digital

Exoneraron a la mujer policía que grababa videos eróticos con el uniforme para una plataforma digital

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Comentarios