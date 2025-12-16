Famaillá inauguró la temporada de verano 2026 del balneario municipal: ¿cuánto cuestan las entradas?

El viernes se inauguró la temporada de verano 2026 del Balneario Municipal de Famaillá, un espacio renovado que se extiende a orillas del río y que se posiciona como uno de los principales atractivos turísticos del sur tucumano. El predio, con una superficie de seis hectáreas, abre sus puertas con gran parte de las obras concluidas, pese a las demoras que provocaron las inclemencias climáticas.