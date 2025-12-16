Famaillá inauguró la temporada de verano 2026 del balneario municipal: ¿cuánto cuestan las entradas?

El viernes se inauguró la temporada de verano 2026 del Balneario Municipal de Famaillá, un espacio renovado que se extiende a orillas del río y que se posiciona como uno de los principales atractivos turísticos del sur tucumano. El predio, con una superficie de seis hectáreas, abre sus puertas con gran parte de las obras concluidas, pese a las demoras que provocaron las inclemencias climáticas.
Un proyecto turístico en expansión
Durante el acto de apertura se anunció la construcción de un complejo turístico que se integra al balneario. La iniciativa contempla cabañas con capacidad para unas 140 personas, un salón multifuncional, espacios deportivos y nuevos locales comerciales. “Las obras se hicieron para fortalecer la actividad turística que genera trabajo a miles de personas e importantes ingresos al municipio”, dijo el intendente Enrique Orellana.
Piscinas, juegos y dinosaurios
El balneario cuenta con una amplia piscina para adultos, otra destinada a niños y un sector con toboganes. Entre los atractivos más convocantes se destaca el parque jurásico, con esculturas de animales prehistóricos que captan la atención del público infantil. La propuesta busca combinar recreación, descanso y entretenimiento en un entorno natural.
El acceso al balneario tendrá un valor de $5.000 para mayores y $3.000 para menores. Los fines de semana, las entradas costarán $7.000 y $5.000, respectivamente. Por la noche, el predio abrirá para recorrer los más de 30 negocios gastronómicos. La costanera del río fue acondicionada con merenderos y se suma un microcine para disfrutar de películas en 3D.