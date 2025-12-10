Verano 2026: la prenda clásica que regresa con fuerza y será infaltable en tu armario

Los vestidos se posicionan nuevamente como la pieza clave e indispensable de la temporada primavera-verano de 2025-2026. Su gran atractivo reside en su versatilidad: resulta perfecto para usar tanto de día como de noche, y se moldea a diferentes estéticas gracias a su corte, su caída y la textura de la tela. La prenda aparece en diseños de inspiración minimalista, caracterizados por líneas depuradas y siluetas fluidas.