El Gobierno nacional se acercó a la aprobación del Presupuesto 2026

Reforma laboral: empieza el debate en el Senado

Hoy será el arranque de un trámite que promete ser expeditivo y que, según los planes acordados por el oficialismo con los bloques dialoguistas, apuesta a concluir la discusión el viernes de esta semana con la firma del dictamen y su discusión en el recinto una semana después, el 26 de diciembre. Junto al tratamiento de la reforma también se llevará a cabo el debate del proyecto que modifica la Ley de Glaciares para reducir la protección sobre los periglaciares, cambios reclamados por las provincias cordilleranas.