Evitá multas: los seis documentos que tenés que tener para viajar en auto

Con la llegada del verano, miles de argentinos ultiman detalles para viajar dentro del país. Frente al aumento del costo de los pasajes aéreos y la cercanía entre destinos, el auto vuelve a consolidarse como la opción preferida para las vacaciones. Sin embargo, antes de encarar la ruta, hay un aspecto clave que no se puede descuidar: la documentación obligatoria para circular sin inconvenientes.
Durante los meses de mayor movimiento turístico, los controles viales se refuerzan en rutas nacionales y provinciales. No contar con los papeles exigidos por la Ley Nacional de Tránsito puede derivar en multas, retención del vehículo e incluso la imposibilidad de continuar el viaje.
Qué documentación exigen los controles de tránsito
Para circular legalmente por la Argentina, todo conductor debe llevar consigo seis documentos fundamentales:
Documento Nacional de Identidad (DNI): permite acreditar la identidad del conductor y es requerido en cualquier control.
Licencia Nacional de Conducir vigente: debe encontrarse dentro del período de validez y coincidir la jurisdicción con la que figura en el DNI.
Cédula de identificación del vehículo (cédula verde): habilita a conducir el automóvil y demuestra la titularidad o autorización para su uso.
Comprobante de seguro automotor obligatorio: la póliza debe estar vigente y disponible ante un control.
Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO): certifica que el vehículo está en condiciones de circular, según la jurisdicción correspondiente.
Comprobante de pago del impuesto automotor: conocido como patente, puede ser solicitado en algunas provincias, como Buenos Aires.
Además, las autoridades recuerdan que las chapas patentes deben estar legibles, normalizadas y sin accesorios que dificulten su lectura. Cualquier irregularidad puede derivar en sanciones económicas.
Documentación digital: qué se puede mostrar desde el celular
Una opción cada vez más utilizada es la aplicación oficial Mi Argentina, que permite presentar parte de la documentación de forma digital. A través de esta plataforma, los conductores pueden exhibir:
DNI digital
Licencia Nacional de Conducir digital
Cédula verde digital
Seguro automotor obligatorio
No obstante, no todos los requisitos están habilitados en formato digital. La VTV/RTO y el comprobante de pago del impuesto vehicular, si son requeridos, deben presentarse en formato físico durante los controles.
Para utilizar la app, es necesario descargarla, crear una cuenta y validar la identidad del usuario.
Recomendaciones extra antes de salir a la ruta
Más allá de la documentación, un viaje seguro también depende del estado del vehículo. Realizar un control preventivo antes de partir puede evitar accidentes, demoras y multas inesperadas. Los puntos básicos a revisar incluyen:
Estado y presión de los neumáticos
Sistema de frenos y amortiguadores
Nivel de aceite y líquidos
Funcionamiento de luces y sistema eléctrico