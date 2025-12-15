Evitá multas: los seis documentos que tenés que tener para viajar en auto

Con la llegada del verano, miles de argentinos ultiman detalles para viajar dentro del país. Frente al aumento del costo de los pasajes aéreos y la cercanía entre destinos, el auto vuelve a consolidarse como la opción preferida para las vacaciones. Sin embargo, antes de encarar la ruta, hay un aspecto clave que no se puede descuidar: la documentación obligatoria para circular sin inconvenientes.