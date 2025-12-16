Secciones
Viajar en auto a Brasil: qué hacer si te infraccionan y cómo pagarlas

Si viajás en auto a Brasil, es clave saber cómo funcionan las multas de tránsito: las infracciones deben pagarse antes de salir del país y pueden consultarse online para evitar demoras o problemas en la frontera.

Por Santiago Mendieta Hace 3 Hs

Brasil vuelve a posicionarse como uno de los destinos favoritos de los argentinos para la temporada 2026. Mientras muchos viajeros eligen el avión, una gran cantidad opta por cruzar la frontera en auto, una alternativa que ofrece mayor libertad pero también exige conocer las normas de tránsito del país vecino para evitar contratiempos.

Uno de los puntos clave a tener en cuenta es qué sucede si se comete una infracción vial en Brasil. A diferencia de lo que ocurre dentro de la Argentina, las multas aplicadas en territorio brasileño deben abonarse antes de abandonar el país. Si el vehículo registra una deuda pendiente, las autoridades pueden impedir su salida, por lo que contar con el comprobante de pago resulta fundamental al momento de regresar.

Cómo saber si un vehículo tiene multas en Brasil

Antes de emprender el regreso, es recomendable verificar si el auto posee infracciones registradas. El trámite es sencillo y puede realizarse de manera online a través de organismos oficiales brasileños. Para hacerlo, se debe ingresar al sitio del Departamento Estadual de Tránsito (Detran), acceder a la sección destinada a vehículos extranjeros y completar los datos solicitados, entre ellos el número de patente. El sistema informará si existen multas pendientes asociadas al rodado.

Esta consulta permite anticiparse a posibles inconvenientes en los pasos fronterizos y resolver cualquier deuda antes de iniciar el regreso a la Argentina.

Señales de tránsito clave que hay que conocer

Conocer la cartelería vial brasileña es una de las mejores formas de evitar sanciones. Algunas señales son similares a las argentinas, aunque incluyen términos en portugués que conviene identificar.

Una de las más frecuentes es la que indica la velocidad máxima permitida. Se trata de un cartel circular que detalla los límites para vehículos livianos (“leves”) y pesados (“pesados”). Además, suele incorporar la leyenda “fiscalização eletrônica”, que advierte sobre la presencia de radares automáticos de control de velocidad.

Otra señal importante es la de prohibición de circulación para autos. Este cartel indica zonas donde el tránsito vehicular está restringido, generalmente áreas peatonales, y su incumplimiento puede derivar en multas elevadas.

Por último, en rutas y avenidas es habitual encontrar señalización que exige el uso del cinturón de seguridad. El cartel, con fondo blanco y la frase “Use o cinto de segurança”, recuerda que todos los ocupantes del vehículo deben viajar correctamente sujetos, sin excepción.

