Viajar en auto a Brasil: qué hacer si te infraccionan y cómo pagarlas

Uno de los puntos clave a tener en cuenta es qué sucede si se comete una infracción vial en Brasil. A diferencia de lo que ocurre dentro de la Argentina, las multas aplicadas en territorio brasileño deben abonarse antes de abandonar el país. Si el vehículo registra una deuda pendiente, las autoridades pueden impedir su salida, por lo que contar con el comprobante de pago resulta fundamental al momento de regresar.