Las mejores playas de la Patagonia para pasar vacaciones de verano

La Patagonia argentina está convirtiéndose en uno de los destinos fuertes de las vacaciones de verano. Aunque la temporada alta suele coincidir con el invierno en las provincias de esta región, los argentinos y también el público extranjero están descubriendo las bondades de viajar a la Patagonia en los meses de más calor. Es que el verano es la temporada ideal para disfrutar de los paisajes y el clima cálido en las playas de los lagos.