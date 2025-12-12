Las mejores playas de la Patagonia para pasar vacaciones de verano

La Patagonia argentina está convirtiéndose en uno de los destinos fuertes de las vacaciones de verano. Aunque la temporada alta suele coincidir con el invierno en las provincias de esta región, los argentinos y también el público extranjero están descubriendo las bondades de viajar a la Patagonia en los meses de más calor. Es que el verano es la temporada ideal para disfrutar de los paisajes y el clima cálido en las playas de los lagos.
Cualquier destino en la Patagonia ofrecerá siempre paisajes extraordinarios. Llegar hasta allí en vehículo particular o alquilar un auto en el destino puede ser una opción fantástica. Aunque los pueblos y lagos están separados por distancias menores, se recomienda hacer muchas paradas en un solo día para conocer diferentes puntos de las rutas que rodean montañas, bosques y lagos.
Tres playas cristalinas para ir a la Patagonia en vacaciones de veran
Bahía Brava
Se trata de una playa de aguas movidas en Villa La Angostura en la que podés embarcarte en una excursión al Parque Nacional Los Arrayanes en una experiencia que normalmente se inicia en Bariloche pero que también está habilitada para hacerse a pie o en bicicleta desde la Villa. Tiene su contrapartida, Bahía Mansa, que tiene aguas más tranquilas como su nombre lo indica. En ambas se pueden alquilar kayaks para hacer paseos sobre las aguas turquesas
Una de las características que destacan en Bahía Brava es la aparición de una arena que flota. Aunque se considera que se trata de este sedimento, realmente son restos de piedra pómez, residuo volcánico.
Puerto Arrayán - Villa Traful
A 45 kilómetros de Villa La Angostura y 15 de Villa Traful se encuentra Puerto Arrayán, una extensa playa de arena –y no piedra, como otras de la Patagonia–. Cuenta con un camping y cabañas cercanas para pasar la noche. Se ganó el apodo de Caribe del Sur por sus aguas turquesas y su arena fina y clara. Es una de las playas que conforman el Circuito de los siete lagos.
Quienes quieran vivir una experiencia única podrán disfrutar de las noches estrelladas de la Patagonia. Puerto Arrayán se caracteriza por la paz y la belleza que se percibe hacia el cielo desde la arena y espacios circundantes.
La Puntilla
Una playa ubicada a solo 15 cuadras del centro de Villa Traful. Tiene colores caribeños con aguas cristalinas y paisajes hermosos, cabañas con bajadas directas a la playa para hospedarse, ya sea en familia o en pareja. Ofrece una temperatura de no más de 15 grados para los días de mucho calor. La costa se conforma con piedras muy finas, por lo que es de las más elegidas tanto por residentes como por extranjeros.
Aunque se prohíbe acampar o hacer fuego, cuenta con estacionamiento en el ingreso sobre la ruta. Se pueden dejar los vehículos y desde allí hay que hacer un camino de 200 metros hasta un mirador en bajada con escalera que conduce hacia el agua.