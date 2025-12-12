Secciones
SociedadTurismo

Las mejores playas de la Patagonia para pasar vacaciones de verano

Si te gustan las montañas, pero también la playa, la Patagonia argentina puede darte lo mejor de dos mundos.

Las mejores playas de la Patagonia para pasar vacaciones de verano Foto: Ente Oficial de Turismo de la Patagonia Argentina
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

La Patagonia argentina está convirtiéndose en uno de los destinos fuertes de las vacaciones de verano. Aunque la temporada alta suele coincidir con el invierno en las provincias de esta región, los argentinos y también el público extranjero están descubriendo las bondades de viajar a la Patagonia en los meses de más calor. Es que el verano es la temporada ideal para disfrutar de los paisajes y el clima cálido en las playas de los lagos.

El espejo de agua turquesa que pocos conocen: está en la Patagonia y es ideal para visitar en verano

El espejo de agua turquesa que pocos conocen: está en la Patagonia y es ideal para visitar en verano

Cualquier destino en la Patagonia ofrecerá siempre paisajes extraordinarios. Llegar hasta allí en vehículo particular o alquilar un auto en el destino puede ser una opción fantástica. Aunque los pueblos y lagos están separados por distancias menores, se recomienda hacer muchas paradas en un solo día para conocer diferentes puntos de las rutas que rodean montañas, bosques y lagos.

Tres playas cristalinas para ir a la Patagonia en vacaciones de veran

Bahía Brava

Se trata de una playa de aguas movidas en Villa La Angostura en la que podés embarcarte en una excursión al Parque Nacional Los Arrayanes en una experiencia que normalmente se inicia en Bariloche pero que también está habilitada para hacerse a pie o en bicicleta desde la Villa. Tiene su contrapartida, Bahía Mansa, que tiene aguas más tranquilas como su nombre lo indica. En ambas se pueden alquilar kayaks para hacer paseos sobre las aguas turquesas

Las mejores playas de la Patagonia para pasar vacaciones de verano Foto: quieroviajarsola.com

Una de las características que destacan en Bahía Brava es la aparición de una arena que flota. Aunque se considera que se trata de este sedimento, realmente son restos de piedra pómez, residuo volcánico.

Puerto Arrayán - Villa Traful

A 45 kilómetros de Villa La Angostura y 15 de Villa Traful se encuentra Puerto Arrayán, una extensa playa de arena –y no piedra, como otras de la Patagonia–. Cuenta con un camping y cabañas cercanas para pasar la noche. Se ganó el apodo de Caribe del Sur por sus aguas turquesas y su arena fina y clara. Es una de las playas que conforman el Circuito de los siete lagos.

Las mejores playas de la Patagonia para pasar vacaciones de verano Foto: Diario 7 Lagos

Quienes quieran vivir una experiencia única podrán disfrutar de las noches estrelladas de la Patagonia. Puerto Arrayán se caracteriza por la paz y la belleza que se percibe hacia el cielo desde la arena y espacios circundantes.

La Puntilla

Una playa ubicada a solo 15 cuadras del centro de Villa Traful. Tiene colores caribeños con aguas cristalinas y paisajes hermosos, cabañas con bajadas directas a la playa para hospedarse, ya sea en familia o en pareja. Ofrece una temperatura de no más de 15 grados para los días de mucho calor. La costa se conforma con piedras muy finas, por lo que es de las más elegidas tanto por residentes como por extranjeros.

Las mejores playas de la Patagonia para pasar vacaciones de verano Foto: Instagram/costatraful

Aunque se prohíbe acampar o hacer fuego, cuenta con estacionamiento en el ingreso sobre la ruta. Se pueden dejar los vehículos y desde allí hay que hacer un camino de 200 metros hasta un mirador en bajada con escalera que conduce hacia el agua.

Temas Villa TrafulPatagoniaVacaciones de verano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

Esta “seña de luces” es poco conocida en la ruta y muchos la confunden: qué dice la ley

Esta “seña de luces” es poco conocida en la ruta y muchos la confunden: qué dice la ley

Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25%: quiénes pueden acceder y cómo comprar

Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25%: quiénes pueden acceder y cómo comprar

Pix, Mercado Pago o tarjeta: ¿cómo conviene pagar en tus vacaciones en Brasil?

Pix, Mercado Pago o tarjeta: ¿cómo conviene pagar en tus vacaciones en Brasil?

Vacaciones 2026: cuánto más barato resulta viajar a Brasil que a la costa argentina

Vacaciones 2026: cuánto más barato resulta viajar a Brasil que a la costa argentina

Lo más popular
Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA
1

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán
2

El Comité contra la Tortura de la ONU analizó el caso de los “trencitos” de la Policía en Tucumán

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un boom supersónico en medio de la escasez
3

Los F-16 en Argentina: cuatro claves de un "boom" supersónico en medio de la escasez

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago
4

Desafía a la AFA: Verón llegará hoy a Tucumán y mañana alentará a Estudiantes desde la popular en Santiago

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado
5

La salud de Joaquín Levinton: el cantante de Turf sufrió un infarto y está internado

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia
6

Escándalo en la AFA: la impresionante flota de autos de alta gama que la Justicia encontró y secuestró en la mansión asociada al “Chiqui” Tapia

Más Noticias
El paraíso caribeño que es furor entre los argentinos: precios, vuelos y paquetes

El paraíso caribeño que es furor entre los argentinos: precios, vuelos y paquetes

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

¿Seguirá lloviendo? Cómo estará el clima hoy en Tucumán

¿Seguirá lloviendo? Cómo estará el clima hoy en Tucumán

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Comentarios