La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

Brasil es uno de los destinos favoritos para el verano ya que cuenta con playas espectaculares, buenos precios y con mucho para hacer.

Hace 1 Hs

Brasil, célebre en el mundo por sus playas de ensueño, guarda entre sus secretos mejor preservados a la Praia do Forno, un paraíso tropical ubicado en Arraial do Cabo, a pocos kilómetros de Río de Janeiro.

Si bien el país ofrece destinos turísticos icónicos muy elegidos por los argentinos —como Búzios, Florianópolis y la propia Río de Janeiro— esta joya escondida emerge como una alternativa ideal para quienes buscan una experiencia distinta, más íntima y lejos de las multitudes.

Por qué conocer Praia do Forno

El nombre de Praia do Forno se traduce como "Playa del Horno", haciendo referencia a las elevadas temperaturas que caracterizan la zona. Esta playa cautiva con sus aguas cristalinas, arena blanca y un paisaje que parece extraído de una postal caribeña. 

A pesar de su proximidad a destinos más conocidos como Buzios y Rio de Janeiro, la playa conserva una atmósfera tranquila y se presenta como un refugio alejado del bullicio.

Ubicada estratégicamente en Arraial do Cabo, Praia do Forno se convierte en una extensión del Caribe, con una mezcla armoniosa de colinas verdes y vegetación exuberante que rodea sus límites. El contraste entre el azul del cielo, el turquesa del agua y el blanco de la arena crea un paisaje impactante que deja sin aliento a quienes tienen el privilegio de descubrirlo.

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

Cómo llegar a la maravillosa Praia do Forno

Explorar Praia do Forno es una aventura que comienza con opciones para todos los gustos. La primera alternativa es ascender y atravesar el cerro a través de la Trilha Praia do Forno, ubicada detrás de Praia dos Anjos. Este sendero, que se completa en aproximadamente 15 minutos, ofrece una experiencia de trekking con vistas panorámicas impresionantes.

Para aquellos que prefieren la magia del mar, existe la opción de tomar lanchas taxi que conducen directamente a la playa. Esta travesía por el océano agrega un toque emocionante al viaje y proporciona una perspectiva única de la costa brasileña.

