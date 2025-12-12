La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

Ubicada estratégicamente en Arraial do Cabo, Praia do Forno se convierte en una extensión del Caribe, con una mezcla armoniosa de colinas verdes y vegetación exuberante que rodea sus límites. El contraste entre el azul del cielo, el turquesa del agua y el blanco de la arena crea un paisaje impactante que deja sin aliento a quienes tienen el privilegio de descubrirlo.