El Gobierno flexibilizó los trámites para importar diferentes productos al país

La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía será la autoridad encargada de definir mecanismos alternativos de validación y de actualizar los países y organismos considerados como referencia. El alcance de la medida incluye también productos regulados por organismos específicos, aunque con condiciones particulares. La disposición instruye además a los organismos públicos a adecuar sus normativas en un plazo de 30 días y establece que el nuevo régimen entrará en vigencia a los 60 días de su publicación oficial.