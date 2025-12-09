Secciones
Con un salto histórico, las importaciones de bienes de consumo superaron los U$S8.300 millones hasta septiembre

Un informe privado analizó el comportamiento de las compras externas en el país.

Las importaciones argentinas de bienes de consumo volvieron a escalar durante 2025 y marcaron un registro sin precedentes. De acuerdo con un informe privado, entre enero y septiembre ingresaron al país bienes por U$S8.376 millones, cifra que constituye un máximo histórico y que supera en un 25,3% el récord de 2018.

El salto se reflejó también en el desempeño mensual: solo en septiembre de 2025, las compras externas de este tipo de productos sumaron U$S1.157 millones. Así, los bienes de consumo pasaron a representar el 14,6% del total importado, 4,1 puntos porcentuales más que en el mismo período de 2023.

El informe analiza además el comportamiento de los distintos sectores industriales en un contexto de expansión generalizada y detalla qué rubros y empresas impulsaron el crecimiento. Uno de los datos más destacados del estudio del Centro CEPA, consignado el diario "Ámbito", es que la cantidad de firmas importadoras aumentó un 70%, alcanzando las 9.235 compañías. Entre los rubros con mayores incorporaciones aparecen Productos de caucho y plástico (más de 2.490 nuevas firmas), Marroquinería (1.524), Prendas de vestir (1.391) y Electrodomésticos, baterías y lámparas (1.069).

Sin embargo, este récord de importaciones tuvo su contracara en la industria local. Frente a los niveles de 2023, se observaron retrocesos en aparatos de informática, televisión y comunicaciones (-25,7%), productos textiles (-18,9%), alimentos y bebidas (-0,2%) y artículos de marroquinería (-26,8%).

Dentro del análisis por rubros, Electrodomésticos, baterías y lámparas mostró el mayor crecimiento, con un avance del 217,7% respecto de 2023 y una participación del 8,4%. Le siguieron Prendas de vestir, con un aumento del 99,2% y una participación del 6,3%, y Motos, bicicletas y otros equipos de transporte, con un incremento del 69,3% y el 8,4% del total. También se destacaron los Productos alimenticios, que crecieron 49,4% interanual y concentraron el 16,4% de las importaciones, y Marroquinería, con un alza del 21,3%.

El informe también identifica a las empresas líderes en cada segmento. En Electrodomésticos, baterías y lámparas, Pilisar SA (distribuidor Bosch) encabezó el ranking al concentrar el 14% del total importado y exhibir un salto del 395% respecto de 2023. Le siguieron Visuar S.A., Frávega -que registró un incremento del 3.162%- y Whirlpool, cada una con el 6%.

En Motos, bicicletas y otros equipos de transporte, Honda Motor lideró con el 18% del total y un crecimiento del 43%. En Prendas de vestir, TAC Argentina SA (Zara) ocupó el primer lugar con el 10%, seguida por Adidas Argentina SA (10%) y Puma Sports Argentina SA (4%).

En Productos alimenticios, Nestlé Argentina SA se ubicó al frente del ranking con el 7% del total. Y en Marroquinería, Adidas Argentina SA encabezó las importaciones al concentrar el 15% y mostrar un aumento del 392% frente a 2023, publicó "Ámbito".

