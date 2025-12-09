Con un salto histórico, las importaciones de bienes de consumo superaron los U$S8.300 millones hasta septiembre

Dentro del análisis por rubros, Electrodomésticos, baterías y lámparas mostró el mayor crecimiento, con un avance del 217,7% respecto de 2023 y una participación del 8,4%. Le siguieron Prendas de vestir, con un aumento del 99,2% y una participación del 6,3%, y Motos, bicicletas y otros equipos de transporte, con un incremento del 69,3% y el 8,4% del total. También se destacaron los Productos alimenticios, que crecieron 49,4% interanual y concentraron el 16,4% de las importaciones, y Marroquinería, con un alza del 21,3%.