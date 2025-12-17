Secciones
SociedadActualidad

Cómo identificar una cámara de velocidad por una pista clave en el pavimento

Un detalle casi invisible en el pavimento puede alertar a los conductores sobre la presencia de cámaras que controlan la velocidad. Qué son las espiras inductivas, cómo funcionan y por qué cumplen un rol clave en la seguridad vial y la gestión del tránsito.

Cómo identificar una cámara de velocidad por una pista clave en el pavimento Cómo identificar una cámara de velocidad por una pista clave en el pavimento
Hace 1 Hs

En calles, avenidas y rutas de la Argentina, los controles de velocidad se volvieron una herramienta habitual para reforzar la seguridad vial. Aunque estos dispositivos deben estar anunciados con carteles visibles, existe un detalle poco conocido que permite identificarlos incluso sin advertencias: una marca discreta en el pavimento.

Bajo el asfalto funcionan distintos sensores de tránsito que cumplen múltiples tareas. Algunos se utilizan para contar vehículos, otros para controlar el peso del transporte pesado y otros, directamente, para detectar excesos de velocidad y generar infracciones. Entre los más frecuentes se encuentran las llamadas espiras inductivas, cables colocados bajo la calzada que forman cuadrados visibles en la superficie.

Cómo identificar una cámara de velocidad por una pista clave en el pavimento Cómo identificar una cámara de velocidad por una pista clave en el pavimento

La cantidad de estas marcas es clave para entender su función. Cuando aparece un solo cuadrado, generalmente el sistema se limita a contabilizar el paso de vehículos. En cambio, cuando se observan dos espiras consecutivas, el dispositivo puede calcular la velocidad: mide el tiempo que tarda un auto en pasar de una a la otra y, a partir de ese dato, determina a cuántos kilómetros por hora circula.

Viajar en auto a Brasil: qué hacer si te infraccionan y cómo pagarlas

Viajar en auto a Brasil: qué hacer si te infraccionan y cómo pagarlas

Por ese motivo, la presencia de dos “cuadrados” en el pavimento suele ser un indicio claro de que hay una cámara controlando la velocidad en ese tramo. Este método es uno de los más utilizados en el país y forma parte de los sistemas homologados para la fiscalización electrónica. También existen radares que operan mediante ondas, conocidos como Doppler, aunque su uso es más común en controles móviles o rotativos.

Una herramienta clave para ordenar el tránsito

Las espiras también cumplen una función estratégica en la gestión del tránsito. A partir del conteo vehicular, permiten saber si una calle o un carril está cerca de su capacidad máxima. Cuando el flujo supera ese límite, se genera congestión y se vuelve necesario planificar soluciones, como fomentar el uso del transporte público, crear carriles exclusivos o desalentar el uso del vehículo particular.

Cómo identificar una cámara de velocidad por una pista clave en el pavimento

En autopistas, estos sensores ayudan a identificar las horas pico y a diseñar medidas para distribuir mejor el tránsito, como esquemas tarifarios diferenciados según el horario. Además, se utilizan en bajadas que suelen colapsar: al estar conectadas con los semáforos, permiten extender la luz verde para evitar que las filas de autos lleguen hasta la traza principal.

Incluso en zonas sensibles, como accesos a hospitales, los sensores cumplen un rol fundamental. Al detectar la presencia de una ambulancia, pueden activar automáticamente el semáforo en verde y facilitar su circulación.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo hacer un gran repelente casero con solo un ingrediente

Cómo hacer un gran repelente casero con solo un ingrediente

Esta “seña de luces” es poco conocida en la ruta y muchos la confunden: qué dice la ley

Esta “seña de luces” es poco conocida en la ruta y muchos la confunden: qué dice la ley

El duro testimonio del nieto de la directora del Ballet Salta condenada por abuso sexual

El duro testimonio del nieto de la directora del Ballet Salta condenada por abuso sexual

Último feriado de 2025: ¿habrá fin de semana largo por Navidad?

Último feriado de 2025: ¿habrá fin de semana largo por Navidad?

Gripe H3N2 K: ¿cuándo podría llegar a Argentina el brote que alerta al mundo?

Gripe H3N2 K: ¿cuándo podría llegar a Argentina el brote que alerta al mundo?

Lo más popular
“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”
1

“Mi mamá me golpeaba para que dijera que había sido abusada por mi papá”

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027
2

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán
3

Recuerdos fotográficos: 1978. Maia Plisetskaia bailó solo seis minutos en Tucumán

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria
4

La UNT va a redefinir la Ciudad Universitaria

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral
5

Reproches, propuestas y duras frases: lo que dejó la no reforma electoral

El Gobierno nacional se acercó a la aprobación del Presupuesto 2026
6

El Gobierno nacional se acercó a la aprobación del Presupuesto 2026

Más Noticias
En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Evitá multas: los seis documentos que tenés que tener para viajar en auto

Evitá multas: los seis documentos que tenés que tener para viajar en auto

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

Comentarios