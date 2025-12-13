Tras la condena dictada por la Justicia de Salta, que impuso una pena de 10 años de prisión a Marina Tondini de Jiménez por abusar sexualmente de su nieto durante siete años, la víctima se manifestó públicamente. Expresó su conformidad con el fallo y relató aspectos del sufrimiento atravesado durante su infancia.
Por su parte, y tras conocerse la sentencia, el Ballet Salta difundió un comunicado oficial en relación con la situación judicial de su directora. En el texto, aclaró que la condena aún no se encuentra firme, ya que está en etapa de apelación, por lo que Jiménez continúa eximida de prisión hasta que se resuelvan los recursos judiciales.
El duro testimonio del nieto de la directora del Ballet Salta condenada por abuso sexual
“Para mí es muy doloroso, me costó mucho poder hablarlo. Yo sentí mucha vergüenza durante mucho tiempo. No sabía ni cómo manejarlo“, relató el hombre de 31 años. Según explicó, los abusos comenzaron cuando tenía 10 años y se extendieron hasta sus 17.
Y agregó: “La primera vez fue a los 10 años y fue muy fuerte, porque ella empezó con manoseos y cosas que yo en su momento naturalicé. Ella me decía que no tenía que contar porque íbamos a tener un problema".
Respecto a la decisión de la Justicia, que aún no está firme y permite que la abusadora permanezca en libertad hasta entonces, aseguró: “Cuando recibí el mensaje de los 10 años, para mí fue un alivio. Yo lo que quiero dejar es un mensaje claro para todos: que hablen. Es muy difícil, yo sé que es muy difícil y que muchas veces no están acompañados por las familias”.
Abuso sexual y amenazas familiares: la denuncia que llevó a la condena de la ex directora del Ballet Salta
La causa penal se inició a partir de la denuncia que el joven presentó en junio de 2022 en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires. En su declaración, Emanuel afirmó que los abusos comenzaron cuando tenía 10 años y se extendieron durante siete años, período en el que visitaba a su abuela y pasaba la noche en su vivienda de la ciudad de Salta.
De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, los ataques ocurrieron en reiteradas oportunidades: en algunos casos cuando ambos estaban solos en la casa y, en otros, durante la noche, mientras el resto de la familia dormía. El denunciante también señaló que los hechos se repitieron durante vacaciones compartidas en Mar del Plata y sostuvo que su abuela lo amenazaba de manera constante para impedir que revelara lo ocurrido.
La investigación avanzó con pericias interdisciplinarias y declaraciones de familiares y personas del entorno del ballet, hasta llegar al juicio impulsado por la fiscal Nayla Delgado y la posterior condena de Tondini de Jiménez.