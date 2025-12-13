El duro testimonio del nieto de la directora del Ballet Salta condenada por abuso sexual

Respecto a la decisión de la Justicia, que aún no está firme y permite que la abusadora permanezca en libertad hasta entonces, aseguró: “Cuando recibí el mensaje de los 10 años, para mí fue un alivio. Yo lo que quiero dejar es un mensaje claro para todos: que hablen. Es muy difícil, yo sé que es muy difícil y que muchas veces no están acompañados por las familias”.