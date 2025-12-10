Esta “seña de luces” es poco conocida en la ruta y muchos la confunden: qué dice la ley

Cuando el vehículo de adelante activa la luz de giro izquierda, ¿sabés realmente qué decisión tomar? El Observatorio Vial de Cecaitra puso cifras concretas a esta confusión mediante un sondeo telefónico realizado en hogares de CABA y el Gran Buenos Aires. Al consultar sobre el mensaje que envió un conductor al encender el guiño izquierdo, los resultados preocuparon: aunque el 52,2% contestó correctamente que indicaba inconveniencia, casi la mitad falló. Un 35,5% afirmó erróneamente que esa luz habilitó el sobrepaso, mientras que un 12,3% admitió no saber la respuesta.