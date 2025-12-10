Secciones
Esta “seña de luces” es poco conocida en la ruta y muchos la confunden: qué dice la ley

La luz de giro a la izquierda del vehículo delantero tiene un sentido definido por ley. Según especialistas, existe gran confusión entre los conductores

La señal de tránsito que es poco conocida y muchos confunden en la ruta. Foto Freepik La señal de tránsito que es poco conocida y muchos confunden en la ruta. Foto Freepik
Hace 1 Hs

Llegan las vacaciones y salimos a la ruta para llegar al destino elegido para descansar. Pero muchas veces, en esta aventura muchos conductores no conocen o malinterpretan un código vital que, lamentablemente, muchos olvidaron o aprendieron mal. Esa simple señal de luces desató varias polémicas constantes sobre el asfalto y esconde una trampa potencial para quienes desconocen su verdadero significado, transformando una herramienta de comunicación en un factor de riesgo.

Cuando el vehículo de adelante activa la luz de giro izquierda, ¿sabés realmente qué decisión tomar? El Observatorio Vial de Cecaitra puso cifras concretas a esta confusión mediante un sondeo telefónico realizado en hogares de CABA y el Gran Buenos Aires. Al consultar sobre el mensaje que envió un conductor al encender el guiño izquierdo, los resultados preocuparon: aunque el 52,2% contestó correctamente que indicaba inconveniencia, casi la mitad falló. Un 35,5% afirmó erróneamente que esa luz habilitó el sobrepaso, mientras que un 12,3% admitió no saber la respuesta.

Contrario a la "creencia popular" que invitó a acelerar ante el parpadeo izquierdo, la normativa resulta tajante. La Ley de Tránsito 24.449, específicamente en el inciso f) del Artículo 42, establece que dicha señal advierte sobre la inconveniencia de adelantarse. Es decir, si el camión o auto que viaja delante activa la luz izquierda, ordena explícitamente abstenerse de la maniobra, y no iniciarla como muchos creyeron.

Qué dicen los expertos sobre la luz de giro

Expertos como Facundo Jaime, vocero del Observatorio, calificaron de alarmante el desconocimiento general, ya que un aviso mal interpretado puede derivar fácilmente en un siniestro vial. Por su parte, Hernán de Jorge, responsable de Capacitación de Cesvi Argentina, sugirió desconfiar de los códigos costumbristas. Recomendó que cada conductor tome la decisión de sobrepaso por cuenta propia y con visión directa, sin depender ciegamente de las luces ajenas.

Resulta fundamental interiorizar la contrapartida de esta norma para garantizar la seguridad: la única señalización válida que indica vía libre para adelantar es la luz de giro derecha, la cual comunica que el vehículo precedente se retira hacia la banquina o que el carril contrario se encuentra despejado.


