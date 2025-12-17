Alerta amarilla: siete provincias están bajo advertencia por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su sistema de alertas tempranas a las 06:07 de este miércoles, informando que gran parte del territorio nacional se encuentra bajo alerta amarilla por fuertes vientos.
Según el reporte oficial, el fenómeno afectará a una franja que atraviesa el centro del país y se extiende hasta el extremo sur de la Patagonia. La advertencia abarca la vigencia desde las 06:00 de hoy hasta la madrugada del jueves 18 de diciembre.
Las zonas afectadas por el alerta amarilla
El mapa del organismo nacional muestra una extensa coloración amarilla que implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".
Según el detalle por provincia, las jurisdicciones afectadas por el alerta de viento son:
- Buenos Aires (especialmente en el sector sur y costero).
- Córdoba.
- San Luis.
- La Rioja.
- Chubut.
- Santa Cruz.
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En estas regiones se esperan vientos del sector norte y oeste, con velocidades que podrían oscilar entre los 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 75 km/h de forma local.
Qué significa el Alerta de Nivel Amarillo
El SMN clasifica sus alertas en cuatro colores. El nivel amarillo, vigente hoy, solicita a la población que se "informe". A diferencia del nivel naranja (que pide preparación) o el rojo (emergencia), el amarillo indica que, si bien el evento es habitual, puede tener capacidad de daño si no se toman los recaudos mínimos.
El resto del país, incluyendo el norte y el litoral (como Salta, Tucumán y Misiones), permanece en nivel verde, lo que implica "tranquilidad" y ausencia de fenómenos que impliquen riesgos meteorológicos inmediatos para la jornada.
Recomendaciones ante vientos fuertes
Ante este panorama, las autoridades de Protección Civil y el SMN recomiendan tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad para evitar accidentes:
Evitá actividades al aire libre: Especialmente en zonas arboladas o cerca de carteles publicitarios.
Asegurá los elementos que puedan volarse: Macetas, chapas sueltas, muebles de jardín o cualquier objeto que el viento pueda arrastrar.
Mantenete informado por autoridades: Consultá frecuentemente el estado del tiempo y las indicaciones de defensa civil de tu localidad.
Tené siempre lista una mochila de emergencias: Con linterna, radio, documentos y teléfono.