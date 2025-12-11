Secciones
SociedadClima y ecología

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

El tiempo seguirá caluroso, húmedo e inestable en gran parte del país.

Hay alerta amarilla por tormentas en varias provincias Hay alerta amarilla por tormentas en varias provincias La Voz
Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas para este jueves 11 de diciembre, ante la posibilidad de intensas lluvias, fuertes ráfagas y caída de granizo en distintas zonas del país. Las advertencias alcanzan a varias provincias, donde se espera la formación de núcleos tormentosos de variada intensidad a lo largo de la jornada.

Hay alerta amarilla por tormentas y vuelve el calor agobiante: qué dice el pronóstico

Hay alerta amarilla por tormentas y vuelve el calor agobiante: qué dice el pronóstico

La principal alerta (naranja) rige sobre Tucumán, que se verá afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas de abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. 

¿Qué provincias están en alerta amarilla por fuertes tormentas?

Mediante el Sistema de Alerta Temprana, el SMN detalló que las zonas alcanzadas por la alerta amarilla son la costa este de Buenos Aires, el sur de Chubut, Santa Cruz, Mendoza, San Luis, La Rioja, el noroeste de Córdoba, San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.

En estas zonas se anticipa un día de altas temperaturas, con lluvias que se intensificarán hacia la tarde. Se espera que las precipitaciones presenten distintos niveles de intensidad y puedan incluir actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían llegar a 70 km/h.

Además, el organismo emitió dos alertas por vientos fuertes para Chubut y Santa Cruz. En esta última, la advertencia alcanza nivel naranja en el sector oeste, donde se prevén vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Fin de semana con tormentas en avance e ingreso de aire frío por el país

Para el próximo fin de semana se prevé el avance de un sistema frontal frío, más estructurado y definido, que volverá a recorrer el territorio nacional, según detalla el sitio Meteored. Este frente provocará intensos vientos del oeste y sudoeste, un marcado descenso térmico hacia el viernes y la aparición de lluvias y nevadas en todo el cordón cordillerano en la Patagonia.

Luego de una tarde de sábado con calor extremo en la franja central —con temperaturas que superarán los 35 °C desde la línea que une Mendoza capital con la Ciudad de Buenos Aires hacia el norte—, las áreas de lluvias y tormentas asociadas al sistema avanzarán con mayor organización por Cuyo y las provincias centrales.

Ya en horas nocturnas, entre el sábado y el domingo, se incrementará la posibilidad de focos de fuerte intensidad en el norte de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y el sur del Litoral, con precipitaciones abundantes y posible caída de granizo aislado.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Tucumán bajo alerta meteorológica: en qué momentos del fin de semana lloverá

Tucumán bajo alerta meteorológica: en qué momentos del fin de semana lloverá

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas y vuelve el calor agobiante: qué dice el pronóstico

Hay alerta amarilla por tormentas y vuelve el calor agobiante: qué dice el pronóstico

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Lo más popular
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
1

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Cazar brujas, fabricar miedos: After the Hunt y las denuncias falsas
2

Cazar brujas, fabricar miedos: "After the Hunt" y las denuncias falsas

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil
3

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación
4

En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación

Reforma electoral: qué dicen los proyectos que se analizan sobre el tope a los acoples
5

Reforma electoral: qué dicen los proyectos que se analizan sobre el tope a los acoples

Recuerdos fotográficos: 1824. De Tucumán a Buenos Aires, dos meses de viaje en carreta
6

Recuerdos fotográficos: 1824. De Tucumán a Buenos Aires, dos meses de viaje en carreta

Más Noticias
Cazar brujas, fabricar miedos: After the Hunt y las denuncias falsas

Cazar brujas, fabricar miedos: "After the Hunt" y las denuncias falsas

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

Comentarios