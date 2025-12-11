Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Fin de semana con tormentas en avance e ingreso de aire frío por el país

Para el próximo fin de semana se prevé el avance de un sistema frontal frío, más estructurado y definido, que volverá a recorrer el territorio nacional, según detalla el sitio Meteored. Este frente provocará intensos vientos del oeste y sudoeste, un marcado descenso térmico hacia el viernes y la aparición de lluvias y nevadas en todo el cordón cordillerano en la Patagonia.