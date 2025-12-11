Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja por tormentas para este jueves 11 de diciembre, ante la posibilidad de intensas lluvias, fuertes ráfagas y caída de granizo en distintas zonas del país. Las advertencias alcanzan a varias provincias, donde se espera la formación de núcleos tormentosos de variada intensidad a lo largo de la jornada.
La principal alerta (naranja) rige sobre Tucumán, que se verá afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas de abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
¿Qué provincias están en alerta amarilla por fuertes tormentas?
Mediante el Sistema de Alerta Temprana, el SMN detalló que las zonas alcanzadas por la alerta amarilla son la costa este de Buenos Aires, el sur de Chubut, Santa Cruz, Mendoza, San Luis, La Rioja, el noroeste de Córdoba, San Juan, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
En estas zonas se anticipa un día de altas temperaturas, con lluvias que se intensificarán hacia la tarde. Se espera que las precipitaciones presenten distintos niveles de intensidad y puedan incluir actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían llegar a 70 km/h.
Además, el organismo emitió dos alertas por vientos fuertes para Chubut y Santa Cruz. En esta última, la advertencia alcanza nivel naranja en el sector oeste, donde se prevén vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Fin de semana con tormentas en avance e ingreso de aire frío por el país
Para el próximo fin de semana se prevé el avance de un sistema frontal frío, más estructurado y definido, que volverá a recorrer el territorio nacional, según detalla el sitio Meteored. Este frente provocará intensos vientos del oeste y sudoeste, un marcado descenso térmico hacia el viernes y la aparición de lluvias y nevadas en todo el cordón cordillerano en la Patagonia.
Luego de una tarde de sábado con calor extremo en la franja central —con temperaturas que superarán los 35 °C desde la línea que une Mendoza capital con la Ciudad de Buenos Aires hacia el norte—, las áreas de lluvias y tormentas asociadas al sistema avanzarán con mayor organización por Cuyo y las provincias centrales.
Ya en horas nocturnas, entre el sábado y el domingo, se incrementará la posibilidad de focos de fuerte intensidad en el norte de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y el sur del Litoral, con precipitaciones abundantes y posible caída de granizo aislado.