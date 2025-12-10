Hay alerta amarilla por tormentas y vuelve el calor agobiante: qué dice el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, que afectan a por lo menos cinco provincias. Según advirtió el organismo nacional, se trataría de fenómenos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
También advirtió el avance de una masa de aire caliente que afectará gran parte del centro y norte del territorio nacional. De acuerdo a lo que indicó el informe de SMN, el fenómeno ingresará al territorio nacional a partir del jueves. Se manifestará en forma de nubosidad variable a la mitad de la semana, mientras que se despejará durante los días restantes.
¿Qué provincias están en alerta amarilla por tormentas?
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN informó el martes por la tarde que las provincias alcanzadas por las alertas son Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro. Para esta área también se esperan tormentas fuertes con algo de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.