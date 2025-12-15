Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

El SMN dio aviso de que este lunes nueve provincias de la región norte y sur del país se encuentran bajo alerta meteorológica nivel amarillo y naranja. Los fenómenos tendrán lugar al mediodía y se extenderán hasta la tarde de la jornada de hoy. Santiago del Estero, parte de Chaco, Formosa, Corrientes y Entre Ríos se encuentran bajo amenaza por tormentas nivel amarillo. Jujuy y la franja costera de Santa Cruz están bajo alerta por vientos del mismo nivel. Además, la parte este de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones se encuentra bajo alerta nivel naranja por tormentas que se instalarán al mediodía y la tarde de hoy.