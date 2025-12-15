Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

La segunda parte de diciembre tendrá un comienzo agitado debido a las tormentas y vientos que golpearán este lunes a las distintas provincias del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la región noreste así como parte del sur se encontrarán con fenómenos climáticos de nivel amarillo y naranja que representarán un peligro tanto para la sociedad como para los bienes materiales.
El SMN dio aviso de que este lunes nueve provincias de la región norte y sur del país se encuentran bajo alerta meteorológica nivel amarillo y naranja. Los fenómenos tendrán lugar al mediodía y se extenderán hasta la tarde de la jornada de hoy. Santiago del Estero, parte de Chaco, Formosa, Corrientes y Entre Ríos se encuentran bajo amenaza por tormentas nivel amarillo. Jujuy y la franja costera de Santa Cruz están bajo alerta por vientos del mismo nivel. Además, la parte este de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones se encuentra bajo alerta nivel naranja por tormentas que se instalarán al mediodía y la tarde de hoy.
Alertas amarillas por tormentas y vientos en el noreste y el sur
En el caso de la alerta meteorológica nivel amarillo por tormentas, el SMN a través de su Sistema de Alerta Temprana advirtió que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.
Jujuy, que se encuentra bajo alerta por vientos de nivel amarillo, será afectada por ráfagas “del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h”, explicaron desde el SMN. Algunas pueden alcanzar los 70 km/h. A lo largo de la costa de Santa Cruz, los vientos del sector oeste alcanzarán “velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h”, detallaron desde el SMN.
Alerta naranja por tormentas en el noreste
Además, la alerta por tormentas que rige sobre cuatro provincias advierte que “el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.
Recomendaciones ante los fenómenos climáticos
Desde el SMN dieron algunas recomendaciones para preservar la vida y los bienes ante la amenaza meteorológica.
Alerta nivel amarillo por tormentas
1- No salgas a la calle.
2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta nivel amarillo por vientos:
1- No salgas a la calle.
2- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
3- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
4- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5- Tené precaución al conducir.
Alerta nivel naranja por tormentas:
1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales y mantené la calma.
2- No salgas a menos que sea estrictamente necesario.
3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.