Sigue la alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes: las ocho provincias en riesgo

A su vez, el SMN señaló que las zonas cordilleranas de Santa Cruz también estarán bajo alerta amarilla por lluvias. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual, especialmente en las áreas de mayor altitud y en las zonas mas altas no se descarta la precipitación en forma de nieve.