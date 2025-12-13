Secciones
SociedadClima y ecología

Sigue la alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes: las ocho provincias en riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en el centro y sur del país.

Sigue la alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes en ocho provincias Sigue la alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes en ocho provincias A24
Hace 2 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que este sábado 13 de diciembre las condiciones se mantendrán con altas temperatruas en algunas provincias. En ese contexto, emitió alertas amarillas por tormentas y vientos intensos que afectarán a distintas zonas del centro y sur del país.

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Desde el organismo, que depende del Ministerio de Defensa, señalaron que podrían registrarse fenómenos meteorológicos con potencial de daño y posibilidad de interrumpir de manera momentánea las actividades diarias, por lo que difundieron una serie de advertencias y recomendaciones para la población.

¿Qué provincias están en alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos?

Según el parte emitido por el organismo nacional, las áreas alcanzadas por tormentas serán San Luis, Mendoza y sectores reducidos de Córdoba. En estas regiones se anticipan fenómenos de diversa intensidad, con precipitaciones abundantes en períodos breves, ocasional granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, junto con valores de lluvia acumulada que oscilarán entre 20 y 40 milímetros.

Por otro lado, la alerta por vientos fuertes se mantendrá vigente para Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En esas provincias se registrarán vientos del sector oeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100.

A su vez, el SMN señaló que las zonas cordilleranas de Santa Cruz también estarán bajo alerta amarilla por lluvias. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual, especialmente en las áreas de mayor altitud y en las zonas mas altas no se descarta la precipitación en forma de nieve.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Alerta meteorológica naranja: las tormentas y el granizo serán protagonistas el fin de semana

Tucumán bajo alerta meteorológica: en qué momentos del fin de semana lloverá

Tucumán bajo alerta meteorológica: en qué momentos del fin de semana lloverá

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Hay alerta amarilla por tormentas y vuelve el calor agobiante: qué dice el pronóstico

Hay alerta amarilla por tormentas y vuelve el calor agobiante: qué dice el pronóstico

Lo más popular
Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo
1

Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque
2

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura
3

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura

Perdón, Avellaneda; le tocó el lado más triste de Tucumán
4

Perdón, Avellaneda; le tocó el lado más triste de Tucumán

Moneda Ferro: Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero
5

Moneda "Ferro": Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero

Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos
6

Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos

Más Noticias
Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

La playa paradisíaca de Brasil que casi ningún argentino conoce y tenés que visitar

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

A dónde ir en Brasil si querés gastar poco y viajar en auto: seis playas que tenés que conocer

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Comentarios