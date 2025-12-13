Sigue la alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes: las ocho provincias en riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que este sábado 13 de diciembre las condiciones se mantendrán con altas temperatruas en algunas provincias. En ese contexto, emitió alertas amarillas por tormentas y vientos intensos que afectarán a distintas zonas del centro y sur del país.
Desde el organismo, que depende del Ministerio de Defensa, señalaron que podrían registrarse fenómenos meteorológicos con potencial de daño y posibilidad de interrumpir de manera momentánea las actividades diarias, por lo que difundieron una serie de advertencias y recomendaciones para la población.
¿Qué provincias están en alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos?
Según el parte emitido por el organismo nacional, las áreas alcanzadas por tormentas serán San Luis, Mendoza y sectores reducidos de Córdoba. En estas regiones se anticipan fenómenos de diversa intensidad, con precipitaciones abundantes en períodos breves, ocasional granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, junto con valores de lluvia acumulada que oscilarán entre 20 y 40 milímetros.
Por otro lado, la alerta por vientos fuertes se mantendrá vigente para Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En esas provincias se registrarán vientos del sector oeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100.
A su vez, el SMN señaló que las zonas cordilleranas de Santa Cruz también estarán bajo alerta amarilla por lluvias. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual, especialmente en las áreas de mayor altitud y en las zonas mas altas no se descarta la precipitación en forma de nieve.