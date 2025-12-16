Reforma electoral: “Jaldo habla de cambio en Buenos Aires, pero gobierna con trampas en Tucumán”

La postergación del debate sobre la reforma electoral en la Legislatura generó un fuerte rechazo en la oposición. El legislador Manuel Courel fue una de las voces más críticas y no dudó en calificar la decisión como un “engaño a toda la sociedad”, al recordar los compromisos asumidos por el propio gobernador Osvaldo Jaldo a comienzos de 2024.