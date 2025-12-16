Reforma electoral: “Jaldo habla de cambio en Buenos Aires, pero gobierna con trampas en Tucumán”

La postergación del debate sobre la reforma electoral en la Legislatura generó un fuerte rechazo en la oposición. El legislador Manuel Courel fue una de las voces más críticas y no dudó en calificar la decisión como un “engaño a toda la sociedad”, al recordar los compromisos asumidos por el propio gobernador Osvaldo Jaldo a comienzos de 2024.
“Esto genera una gran desilusión. Se trabajó muchísimo en una reforma profunda, seria, integral. El gobernador prometió eliminar los acoples e incluso avanzar en una reforma constitucional si era necesario. Hubo un proceso de diálogo real, con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, incluso con la participación del arzobispo. Y ahora resulta que todo fue una gran mentira”, sostuvo Courel en LA GACETA.
En ese sentido, el parlamentario aseguró que no se trata de una frustración personal, sino de una decepción colectiva. “No me siento engañado yo, se engañó a toda la sociedad. Es lo mismo que ya pasó antes: promesas de diálogo que después no se cumplen”, afirmó.
“Jaldo tiene dos caras”
Courel fue especialmente duro al referirse al gobernador y cuestionó lo que definió como una doble postura política. “Jaldo tiene dos caras: una en Buenos Aires, donde se muestra cercano a las políticas de Milei, y otra en Tucumán, donde mantiene el peronismo tradicional, que no quiere soltar las trampas ni nivelar la cancha para una democracia auténtica”, disparó.
Frente a la versión oficial que presentó la postergación como un logro de la oposición, el legislador fue tajante: “La oposición quería que se trate la reforma, pero una reforma en serio. No un maquillaje. Queríamos eliminar o reducir drásticamente los acoples, avanzar con boleta única, ficha limpia, una reforma de la ley de partidos políticos y de la justicia electoral”.
Courel recordó que presentó proyectos propios para limitar los acoples a un máximo de dos y otro para eliminarlos vía reforma constitucional. “En Tucumán hay partidos políticos sin ningún tipo de límite y acoples sin control. Eso distorsiona todo el sistema”, explicó.
Acoples, clientelismo y feudos
El legislador vinculó directamente el sistema electoral vigente con la consolidación de estructuras de poder en el interior de la provincia. “Desde la reforma constitucional de 2006 se pervirtieron las instituciones. El sistema está diseñado para darle más poder al Ejecutivo y permitir que se enquisten pequeños feudos”, denunció.
Como ejemplo, mencionó casos concretos: “En Alberdi hay familias que gobiernan desde hace décadas; en Aguilares, el clan Mansilla lleva más de 25 años en el poder. Y después te dicen ‘nos votan’, cuando la cancha está totalmente inclinada”.
Según Courel, el problema no es solo la cantidad de boletas, sino un entramado clientelar sostenido en el tiempo. “Todo un sistema donde los empleados municipales, los contratistas y los subsidios dependen del poder político, sin controles reales. Eso genera sometimiento y falta de transparencia”, advirtió.
Además, remarcó que los acoples no solo benefician al oficialismo, sino que fragmentan a la oposición. “Así como ordenan al oficialismo, desarman a la oposición y le impiden convertirse en una verdadera alternativa de gobierno”.
Críticas internas y futuro de la oposición
Si bien reconoció errores dentro del arco opositor, Courel insistió en que la dispersión también es consecuencia del sistema electoral. “Hay intereses personales, claro que sí, pero también hay un esquema que incentiva la fragmentación”, dijo.
Finalmente, planteó la necesidad de construir una alternativa sólida: “La oposición tiene que dejar de ser solo oposición y convertirse en alternativa. No amontonarse, sino unirse detrás de un proyecto serio para cambiar Tucumán”.
Sobre la postergación del debate, fue escéptico. “Sinceramente no creo que el año que viene avance, salvo que la sociedad despierte y exija un cambio. Esto sí le importa a la gente, porque explica por qué Tucumán está cada vez más postergado”.