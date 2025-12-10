Secciones
"La vereda desapareció": un funcionario criticó las obras en la avenida Solano Vera

"Hoy cientos de vecinos deben caminar por la calle, entre autos y máquinas", sostuvo el fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano.

AVENIDA SOLANO VERA / PRENSA MUNICIPALIDAD DE YERBA BUENA AVENIDA SOLANO VERA / PRENSA MUNICIPALIDAD DE YERBA BUENA
Hace 4 Hs

El fiscal de Estado adjunto del Gobierno provincial, Raúl Ferrazzano, criticó las obras que está llevando adelante la Municipalidad de Yerba Buena en la avenida Solano Vera.

El dirigente peronista recordó que el Departamento Ejecutivo de la "Ciudad Jardín" está "ensanchando esta importante avenida". "Pero la vereda desapareció, y hoy cientos de vecinos deben caminar por la calle, entre autos y máquinas. No hay paso peatonal seguro ni señalización ni accesibilidad", planteó el ex legislador.

Ferrazzano admitió que "la obra puede mejorar la circulación" en esa arteria, pero exigió: "¡que se haga bien!".

"Exigimos veredas provisorias, señalización clara y planificación real. La seguridad de los vecinos es lo primero", añadió el funcionario del gobierno de Osvaldo Jaldo.

La Municipalidad de Yerba Buena dio inicio en noviembre las obras de ensanche de la avenida Solano Vera, uno de los principales accesos a la ciudad, que conecta el sur del municipio con zonas como El Manantial, San Pablo y Lules.

Los trabajos, que abarcan un tramo de 1.080 metros -desde la calle San Luis hasta el canal Yerba Buena-, buscan mejorar la circulación y la seguridad vial en una arteria que hoy está colapsada durante gran parte del día. El proyecto incluye la construcción de 2,60 metros por lado, donde originariamente estaban las banquinas. El municipio había anticipado que la intervención no implicará cortes totales en la circulación, aunque sí reducciones temporales en algunos tramos. 

Temas Yerba BuenaPablo MacchiarolaRaúl Ferrazzano
