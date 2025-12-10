"La vereda desapareció": un funcionario criticó las obras en la avenida Solano Vera

Los trabajos, que abarcan un tramo de 1.080 metros -desde la calle San Luis hasta el canal Yerba Buena-, buscan mejorar la circulación y la seguridad vial en una arteria que hoy está colapsada durante gran parte del día. El proyecto incluye la construcción de 2,60 metros por lado, donde originariamente estaban las banquinas. El municipio había anticipado que la intervención no implicará cortes totales en la circulación, aunque sí reducciones temporales en algunos tramos.