“El presupuesto del Gobierno ajusta sobre los más débiles”, criticó Pablo Yedlin

La Cámara de Diputados de la Nación fue convocada a una sesión especial para mañana, a las 14, con el objetivo de debatir tres proyectos clave enviados por el Poder Ejecutivo, entre ellos el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026 y la reforma tributaria. El diputado nacional, Pablo Yedlin, antició a LA GACETA una discusión “dura y compleja” en el recinto, marcada por profundas diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores.