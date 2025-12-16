“El presupuesto del Gobierno ajusta sobre los más débiles”, criticó Pablo Yedlin

La Cámara de Diputados de la Nación fue convocada a una sesión especial para mañana, a las 14, con el objetivo de debatir tres proyectos clave enviados por el Poder Ejecutivo, entre ellos el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026 y la reforma tributaria. El diputado nacional, Pablo Yedlin, antició a LA GACETA una discusión “dura y compleja” en el recinto, marcada por profundas diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores.
“Todas las fuerzas políticas quieren que haya presupuesto, pero va a haber dictámenes distintos”, dijo Yedlin. Detalló que el oficialismo impulsará el texto original enviado en octubre, sin modificaciones, mientras que la oposición presentará un dictamen alternativo con cambios sustanciales. Además, un tercer despacho correspondería a un bloque de provincias que integran Patria Unida.
Según señaló, el oficialismo no permitió introducir cambios al proyecto original, lo que deja afuera leyes que ya fueron sancionadas por el Congreso y ratificadas pese a los vetos presidenciales. Entre ellas mencionó la Ley de Emergencia Infantil del Hospital Garrahan, la actualización de fondos para la Agencia Nacional de Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario.
“Al no incorporarlas en el presupuesto, el Gobierno sigue ajustando sobre los más débiles: los niños enfermos, las personas con discapacidad y nuestro futuro, que son las universidades”, advirtió.
Yedlin calificó como “inconstitucional” la excusa del Ejecutivo de no aplicar esas normas por falta de partidas. “Las leyes están firmes, fueron promulgadas y deben cumplirse. No hacerlo genera un conflicto de poderes que tarde o temprano va a terminar en la Justicia”, sostuvo.
Regla fiscal y ciencia
El diputado también cuestionó con dureza la llamada “regla fiscal” incluida en el paquete de leyes complementarias al presupuesto. A su entender, se trata de un “corset” que limita tanto al Congreso como al propio Ejecutivo, al obligar a recortar gastos automáticamente ante cualquier caída de la recaudación, sin distinguir contextos de crisis, emergencias o catástrofes.
“Con esta lógica, ante una mala cosecha, una devaluación o una crisis, no hay margen para proteger áreas esenciales del Estado”, señaló.
Otro de los puntos críticos es el retroceso en materia de ciencia y tecnología. Yedlin recordó que una ley vigente establece un sendero de aumento progresivo de la inversión pública hasta alcanzar el 1% del PBI en 2030. “El Gobierno fija la inversión en apenas el 0,26% y elimina la obligación de crecimiento anual, dejándolo todo a discreción”, denunció.
En la misma línea, cuestionó la intención de eliminar el compromiso legal de destinar el 6% del PBI a educación. “Van contra todas las leyes que garantizaban presupuesto a áreas sensibles, votadas y discutidas en el Congreso, y las quieren eliminar de un plumazo”, afirmó.
Presupuesto para controlar al Gobierno
Pese a las críticas, Yedlin consideró clave que el país vuelva a contar con un presupuesto aprobado por el Congreso. “Si no hay presupuesto, el Gobierno tiene discrecionalidad absoluta para gastar los recursos como quiere, y la oposición no puede controlar nada”, explicó.
En ese marco, alertó que varias decisiones recientes del Gobierno no están reflejadas en el proyecto, como los cambios en las bandas cambiarias o la reducción de la recaudación por modificaciones al impuesto a las ganancias empresarias, que, según estimó, implicarán una merma cercana a los 3.000 millones de dólares.
“El presupuesto que se presentó en octubre ya no refleja la realidad económica actual. Es más un dibujo que una hoja de ruta”, concluyó Yedlin, aunque estimó que el proyecto obtendría media sanción esta semana y podría convertirse en el primer presupuesto aprobado durante la gestión de Javier Milei.