Trump autorizó a Nvidia a exportar chips H200 a China con un arancel del 25%

Según el mandatario, la decisión cuenta con el aval de su par chino, Xi Jinping, y se ejecutará bajo estrictos protocolos de seguridad nacional. "Esta medida respaldará el empleo estadounidense, fortalecerá la manufactura y beneficiará a nuestros contribuyentes", argumentó Trump. Además, anticipó que el Departamento de Comercio ya trabaja en la letra chica de la regulación. El esquema se extenderá a otros gigantes del sector como AMD e Intel.