Secciones
Mundo

Illinois aprueba una ley para proteger a residentes extranjeros y desafía al Gobierno de Trump

La normativa introduce, entre otros puntos, la posibilidad de presentar denuncias contra agentes de ICE cuando hayan incurrido en abusos.

Illinois aprueba una ley para proteger a residentes extranjeros y desafía al Gobierno de Trump. Illinois aprueba una ley para proteger a residentes extranjeros y desafía al Gobierno de Trump. Foto Telemundo.
Hace 1 Hs

El estado de Illinois, uno de los más señalados por la administración de Donald Trump debido a su política migratoria, aprobó este martes una nueva ley destinada a reforzar la protección de los residentes extranjeros. 

La normativa introduce, entre otros puntos, la posibilidad de presentar denuncias contra agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando hayan incurrido en abusos durante el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa fue impulsada por el gobernador Jay Robert Pritzker, quien enfrentó una marcada presión por parte de la Casa Blanca por su pertenencia al Partido Demócrata. Según el mandatario estatal, ese asedio se intensificó en un contexto de “persecusión desmedida” por parte de agentes del ICE hacia residentes, incluso cuando no se trataba de extranjeros. En los últimos meses, en el estado se registraron numerosos episodios de represión, allanamientos y detenciones en la vía pública.

Además del mecanismo para denunciar a los agentes federales, la ley establece que las instituciones educativas tienen prohibido amenazar con revelar la ciudadanía o el estatus migratorio de empleados, estudiantes o personas vinculadas a la comunidad escolar.

“Con mi firma de hoy, protegemos a las personas e instituciones que pertenecen a Illinois. Dejar a tu hijo en la guardería, ir al médico o asistir a clases no debería ser una tarea que te cambie la vida”, expresó Pritzker tras conseguir la aprobación legislativa. “Illinois, frente a la crueldad y la intimidación, ha optado por la solidaridad y el apoyo”, completó.

La reacción de la Casa Blanca

La medida generó una inmediata reacción del Gobierno federal. Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, acusó al gobernador de violar la Constitución de Estados Unidos y su juramento al cargo al convertir el proyecto en ley.

Temas Estados Unidos de AméricaDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”
1

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán
2

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA
3

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos
4

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
5

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral
6

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Más Noticias
Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Esta profecía de Baba Vanga para el año 2026 está alarmando al mundo

Feroces combates entre Tailandia y Camboya ponen en vilo al sudeste asiático

Feroces combates entre Tailandia y Camboya ponen en vilo al sudeste asiático

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

A 40 años de una desmesura argentina

A 40 años de una desmesura argentina

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Comentarios