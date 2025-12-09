Illinois aprueba una ley para proteger a residentes extranjeros y desafía al Gobierno de Trump

El estado de Illinois, uno de los más señalados por la administración de Donald Trump debido a su política migratoria, aprobó este martes una nueva ley destinada a reforzar la protección de los residentes extranjeros.
La normativa introduce, entre otros puntos, la posibilidad de presentar denuncias contra agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando hayan incurrido en abusos durante el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa fue impulsada por el gobernador Jay Robert Pritzker, quien enfrentó una marcada presión por parte de la Casa Blanca por su pertenencia al Partido Demócrata. Según el mandatario estatal, ese asedio se intensificó en un contexto de “persecusión desmedida” por parte de agentes del ICE hacia residentes, incluso cuando no se trataba de extranjeros. En los últimos meses, en el estado se registraron numerosos episodios de represión, allanamientos y detenciones en la vía pública.
Además del mecanismo para denunciar a los agentes federales, la ley establece que las instituciones educativas tienen prohibido amenazar con revelar la ciudadanía o el estatus migratorio de empleados, estudiantes o personas vinculadas a la comunidad escolar.
“Con mi firma de hoy, protegemos a las personas e instituciones que pertenecen a Illinois. Dejar a tu hijo en la guardería, ir al médico o asistir a clases no debería ser una tarea que te cambie la vida”, expresó Pritzker tras conseguir la aprobación legislativa. “Illinois, frente a la crueldad y la intimidación, ha optado por la solidaridad y el apoyo”, completó.
La reacción de la Casa Blanca
La medida generó una inmediata reacción del Gobierno federal. Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, acusó al gobernador de violar la Constitución de Estados Unidos y su juramento al cargo al convertir el proyecto en ley.