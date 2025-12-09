Illinois aprueba una ley para proteger a residentes extranjeros y desafía al Gobierno de Trump

La iniciativa fue impulsada por el gobernador Jay Robert Pritzker, quien enfrentó una marcada presión por parte de la Casa Blanca por su pertenencia al Partido Demócrata. Según el mandatario estatal, ese asedio se intensificó en un contexto de “persecusión desmedida” por parte de agentes del ICE hacia residentes, incluso cuando no se trataba de extranjeros. En los últimos meses, en el estado se registraron numerosos episodios de represión, allanamientos y detenciones en la vía pública.