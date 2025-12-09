Secciones
El oficialismo de Honduras pide que anulen los comicios

Se reanudó el escrutinio en las controvertidas presidenciales del 30 de noviembre. Estaba suspendido por “problemas técnicos”.

DENUNCIA. Nasralla dice que "los corruptos" demoran el recuento.
Hace 3 Hs

TEGUCIGALPA, Honduras.- El oficialista partido Libre desconoció los comicios presidenciales en Honduras por la “injerencia” de Estados Unidos, mientras la difusión del escrutinio seguía paralizada por segundo día consecutivo.

El Comité Nacional Electoral de Honduras ordenó ayer que se reanude el escrutinio de los comicios del pasado 30 de noviembre, que igualmente empezó a avanzar a cuentagotas, con dos candidatos de derecha en cerrada disputa por la presidencia.

En el lento conteo de votos, el empresario derechista Nasry Asfura, de 67 años y apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, adelanta por una corta diferencia al presentador de televisión Salvador Nasralla, de 72 años, del Partido Liberal (PL).

En un distante tercer lugar de la contienda a una vuelta, figura la candidata del gobernante partido Libre, Rixi Moncada.

Al ambiente de inconformidad se sumó el directorio del partido Libre, que mediante un comunicado dijo que “no reconoce” las elecciones por considerar que se celebraron bajo la “injerencia” y “coacción” del presidente Trump y la “oligarquía” local.

Libre, además, pide “la nulidad total” de las elecciones y solicitará “la investigación de los actos de terrorismo electoral”, que según el movimiento son presuntamente ejecutados por el sistema de transmisión de resultados.

Desde el viernes, el escrutinio se había paralizado, pero ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, publicó en X que “después de realizarse las acciones técnicas (acompañadas de auditoría externa) los datos ya están actualizándose”.

Honduras: Nasralla suma ventaja sobre el candidato que apoya Trump

Honduras: Nasralla suma ventaja sobre el candidato que apoya Trump

El recuento aún se movía muy lentamente hacia cerca del 90% de las actas, en medio de la expectativa de los contendientes y denuncias de fraude.

Hall atribuyó el atraso a problemas técnicos de la empresa colombiana que contrataron para el escrutinio.

El partido oficialista Libre pidió la nulidad total de las elecciones y convocó a movilizaciones, protestas y paros, a la vez que llamó a los funcionarios gubernamentales a no cooperar con la transición de gobierno.

El partido de izquierda realizará una Asamblea Extraordinaria de la Dignidad Nacional para el 13 de diciembre.

Hasta anoche, la presidenta del país, Xiomara Castro, no se había pronunciado sobre los anuncios de su partido.

El miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, dijo que diferentes fallas generan la falta de actualización de resultados.

“Al menos 5.000 actas” que fueron transmitidas desde los centros de votación el día de las elecciones están divulgadas en el sistema con resultados “en cero”, declaró Ochoa, consejero del Partido Libertad y Refundación (Libre) durante una rueda de prensa.

El CNE está integrado por representantes de los tres partidos mayoritarios de Honduras.

Irresponsable con el país

Al mantener detenido el escrutinio, el CNE “está siendo irresponsable con el país, manteniendo en zozobra a la población”, según Nasralla.

“Los corruptos tienen detenido el proceso de conteo (de votos) en el Consejo Nacional Electoral”, dijo Nasralla.

A una compañía colombiana, que fue contratada para la transmisión y divulgación de resultados, se le atribuye la demora en el conteo de votos y, según Nasralla, “debe rendir cuentas hoy”.

El voto en Honduras gira a la derecha

El voto en Honduras gira a la derecha

Se mantiene “un universo aproximado de 7.766 actas pendientes de procesamiento” de los comicios para presidente, diputados y corporaciones municipales, apuntó el consejero.

En virtud de las irregularidades, según Ochoa, los comicios celebrados hace una semana “son las elecciones más manipuladas y menos creíbles” de la historia democrática de Honduras.

La Organización de Estados Americanos (OEA) hizo el sábado un llamado para “agilizar” el proceso de escrutinio.

En el último cómputo con el 88,6% de las actas de votación escrutadas, Asfura, del Partido Nacional (PN, conservador), tiene 40,19% frente a 39,49% de Nasralla, mientras que Rixi Moncada de Libre alcanza 19,30%, según el CNE.

