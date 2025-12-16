Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

A raíz del cambio de distribución de las utilidades mineras hecho por el ex rector Juan Alberto Cerisola en 2008 hubo un litigio desde 2018 de la UNT con YMAD (que ahora se resuelve) y también había controversia sobre el destino de las utilidades, que por el artículo 18 de la Ley 14.771 (de creación de YMAD) debía ser para terminar la Ciudad Universitaria “conforme a los planos aprobados”. Ahora se firmó un acuerdo conciliatorio, otro que cambia el acta de Farallón Negro (a partir de la cual se constituyó YMAD), en el que la Nación deja de integrar la gestión del ente minero y se modifica la terminación de la Ciudad Universitaria.