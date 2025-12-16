Secciones
Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

La UNT y Catamarca firmaron acuerdos para resolver el conflicto. Se termina la querella por el acta de 2008. Cambia la gestión del ente minero.

LA FIRMA. Raúl Jalil y Sergio Pagani al rubricar el acuerdo complementario. LA FIRMA. Raúl Jalil y Sergio Pagani al rubricar el acuerdo complementario.
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 3 Hs

El rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, firmaron ayer acuerdos para resolver el litigio por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y la Ciudad Universitaria, que se arrastra casi desde la creación en 1958 de la entidad minera, constituida por la UNT, la provincia vecina y la Nación.

A raíz del cambio de distribución de las utilidades mineras hecho por el ex rector Juan Alberto Cerisola en 2008 hubo un litigio desde 2018 de la UNT con YMAD (que ahora se resuelve) y también había controversia sobre el destino de las utilidades, que por el artículo 18 de la Ley 14.771 (de creación de YMAD) debía ser para terminar la Ciudad Universitaria “conforme a los planos aprobados”. Ahora se firmó un acuerdo conciliatorio, otro que cambia el acta de Farallón Negro (a partir de la cual se constituyó YMAD), en el que la Nación deja de integrar la gestión del ente minero y se modifica la terminación de la Ciudad Universitaria.

Final de la querella

En el acuerdo conciliatorio, la UNT y Catamarca dieron por finalizado el juicio tramitado en el Juzgado Federal de Catamarca contra YMAD por la nulidad del acto administrativo vinculado con el acta de 2008, acordada por Cerisola con YMAD, que había dado por terminada la Ciudad Universitaria y cambiaba la distribución de utilidades. Catamarca seguía recibiendo el 60% pero el 40% de la UNT, que debía ser para terminar la CU, se dividía en 20 % para la UNT (de libre disponibilidad) y 20% para las otras universidades.

En 2018 la UNT declaró nula el acta y entabló querella en la Justicia Federal de Catamarca para retrotraer todo a antes de 2008. Mientras tanto, por orden de la Cámara de Apelaciones, el 20% de las utilidades que llegaron quedó en el Juzgado Federal y depositado en plazo fijo.

Ahora se acordó desistir del juicio; volver al 40% para la UNT; validar el “Acta interpretativa” firmada en 2024 para resolver el conjunto de obras que se deben hacer en la Ciudad Universitaria; reconocer que el crédito destinado a la CU será el equivalente a 135.000 metros cuadrados y que una vez satisfecha esa finalidad se hará el reparto de 60%, a Catamarca, 20% a la UNT y 20% a las otras universidades.

ACUERDO FINAL. Los que intervinieron el largo proceso. ACUERDO FINAL. Los que intervinieron el largo proceso.

Los fondos depositados serán entregados a la UNT y esta e YMAD dejan de lado reclamos pendientes; la UNT constituirá un fondo de garantía a satisfacción de YMAD, con el destino específico de responder frente a los reclamos que se pudieran suscitar por los motivos citados, el cual se integrará mediante un porcentaje del ocho por ciento (8%) de las utilidades que le correspondieran a la UNT.

El acuerdo será enviado al Juzgado Federal y se suscribe ad referendum de la aprobación de las Cámaras de Diputados y de Senadores de Catamarca y del Consejo Superior de la UNT.

Se retira la Nación

También se firmó el acuerdo de modificación del acta de Farallón Negro, a partir de la cual la Nación intervenía en la entidad minera con Catamarca y la UNT. Como en 2023 el Gobierno nacional por decreto declaró la emergencia pública en materia económica y señaló que YMAD no integra la Administración Pública Nacional, se desvincula del ente, en el marco de reducir la estructura estatal.

Catamarca y la UNT dispondrán de YMAD, que ha contratado una empresa especializada en materia ambiental (Golder Associate Argentina S.A. - WSP), para elaborar, controlar y administrar un plan de cierre de establecimiento y remediación ambiental. Se dejan de lado reclamos originados en la distribución de utilidades devengadas o a devengarse.

YMAD estará presidido por Catamarca y tendrá dos vocales por Catamarca y dos por la UNT. Los asuntos vinculados con fusión, escisión, transformación, disolución o cambio fundamental del objeto de YMAD, así como de la incorporación de socios, reforma de estatuto; aumento o reducción de capital; venta, cesión o gravamen de activos estratégicos; toma de deuda relevante o constitución de garantía o planes de inversión que excedan el giro comercial ordinario o asociaciones estratégicas con terceros, deberán ser por unanimidad.

Temas TucumánCatamarcaUniversidad Nacional de TucumánJuan Alberto CerisolaYacimientos Mineros de Agua de DionisioSergio PaganiRaúl Jalil (Catamarca)Causa YMAD
