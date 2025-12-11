Secciones
Política

"Solamente está faltando Tucumán": piden que se implemente la ley de paridad de género

El Jardín de la República es la única provincia del país que aún no cuenta con una herramienta que garantice igualdad de oportunidades en la representación política.

Hace 2 Hs

Tucumán quedó sola en el mapa nacional sin una normativa de paridad de género. Así lo advirtió a LA GACETA Lorena Núñez, referente de la Mesa por la Paridad, quien recordó que la provincia es la única que no tiene un mecanismo que asegure la igualdad de acceso a los cargos electivos. 

“En estos momentos, la única provincia que no tiene ninguna herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades en la representación política es Tucumán”, señaló. Núñez explicó que incluso Tierra del Fuego, la otra jurisdicción que no contaba con una ley de paridad, ya adoptó el sistema a través de sus intendencias y concejos deliberantes. “Solamente está faltando esta provincia”, insistió.

La Mesa por la Paridad reúne a mujeres de todos los espacios políticos -oficialismo, oposición, organizaciones sociales, empresarias, académicas y la Red de Concejalas- que vienen impulsando este cambio desde hace casi una década. “Hay un consenso claro entre las mujeres tucumanas sobre la necesidad de avanzar”, expresó.

Durante estos años, el espacio trabajó en la búsqueda de acuerdos, el intercambio de experiencias con otras provincias y la difusión de cómo la paridad impacta en las agendas legislativas. “No se trata sólo de sancionar una ley: la paridad modifica la mirada, enriquece las discusiones y abre paso a nuevas prioridades”, explicó.

Solamente está faltando Tucumán: piden que se implemente la ley de paridad de género

La ley de cupo, un techo que limita

Actualmente Tucumán aplica la ley de cupo, que exige un 30% de participación femenina. Para Núñez, ese porcentaje se convirtió en un límite. “La provincia nunca superó el 21% de mujeres en la Legislatura. Nuestros jóvenes ya votan con paridad en universidades y secundarios, y cuando salen se encuentran con un sistema que relega a las mujeres al 30%”, señaló.

La referente remarcó que la alternancia -mujer-varón o varón-mujer- es indispensable. “Una ley sin intercalado no tendría sentido. Se podría poner a todos los varones arriba y a las mujeres al final. Eso no garantiza la paridad”, advirtió. Además, pidió que también se aseguren criterios de género en reemplazos y suplencias.

Expectativa por el debate legislativo

La referente recordó que la Mesa encontró receptividad en distintos momentos: tanto durante la gestión del actual gobernador, Osvaldo Jaldo, cuando presidía la Legislatura, como ahora con el vicegobernador Miguel Acevedo. “Se abrió la Legislatura para que podamos expresarnos y eso ya es un paso importante. Hay sectores políticos, organizaciones y hasta actores privados que acompañan porque entienden que la mirada de las mujeres mejora las decisiones”, indicó.

“Necesitamos que nuestros representantes reflejen la sociedad que queremos”

Núñez apeló a un ejemplo cotidiano para explicar la urgencia del cambio. “En la vida privada nadie le diría a un hijo o una nieta que tiene un 30% de oportunidades frente al 70% de un varón. Necesitamos que nuestros representantes tengan la voluntad de construir una sociedad justa, equitativa y con igualdad de oportunidades”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
1

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil
2

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Aumentos y morosidad: Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio
3

Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad
4

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa
5

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa

En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación
6

En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación

Más Noticias
Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Tras su regreso de Noruega, Milei firmó el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

Tras su regreso de Noruega, Milei firmó el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

Aumentos y morosidad: Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio

Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

Por qué el Gobierno demora la publicación del proyecto de la reforma laboral

Por qué el Gobierno demora la publicación del proyecto de la reforma laboral

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación

En Puerto de Coquimbo, una comitiva de Tucumán analizó oportunidades de exportación

Comentarios