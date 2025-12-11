"Solamente está faltando Tucumán": piden que se implemente la ley de paridad de género

Tucumán quedó sola en el mapa nacional sin una normativa de paridad de género. Así lo advirtió a LA GACETA Lorena Núñez, referente de la Mesa por la Paridad, quien recordó que la provincia es la única que no tiene un mecanismo que asegure la igualdad de acceso a los cargos electivos.
“En estos momentos, la única provincia que no tiene ninguna herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades en la representación política es Tucumán”, señaló. Núñez explicó que incluso Tierra del Fuego, la otra jurisdicción que no contaba con una ley de paridad, ya adoptó el sistema a través de sus intendencias y concejos deliberantes. “Solamente está faltando esta provincia”, insistió.
La Mesa por la Paridad reúne a mujeres de todos los espacios políticos -oficialismo, oposición, organizaciones sociales, empresarias, académicas y la Red de Concejalas- que vienen impulsando este cambio desde hace casi una década. “Hay un consenso claro entre las mujeres tucumanas sobre la necesidad de avanzar”, expresó.
Durante estos años, el espacio trabajó en la búsqueda de acuerdos, el intercambio de experiencias con otras provincias y la difusión de cómo la paridad impacta en las agendas legislativas. “No se trata sólo de sancionar una ley: la paridad modifica la mirada, enriquece las discusiones y abre paso a nuevas prioridades”, explicó.
La ley de cupo, un techo que limita
Actualmente Tucumán aplica la ley de cupo, que exige un 30% de participación femenina. Para Núñez, ese porcentaje se convirtió en un límite. “La provincia nunca superó el 21% de mujeres en la Legislatura. Nuestros jóvenes ya votan con paridad en universidades y secundarios, y cuando salen se encuentran con un sistema que relega a las mujeres al 30%”, señaló.
La referente remarcó que la alternancia -mujer-varón o varón-mujer- es indispensable. “Una ley sin intercalado no tendría sentido. Se podría poner a todos los varones arriba y a las mujeres al final. Eso no garantiza la paridad”, advirtió. Además, pidió que también se aseguren criterios de género en reemplazos y suplencias.
Expectativa por el debate legislativo
La referente recordó que la Mesa encontró receptividad en distintos momentos: tanto durante la gestión del actual gobernador, Osvaldo Jaldo, cuando presidía la Legislatura, como ahora con el vicegobernador Miguel Acevedo. “Se abrió la Legislatura para que podamos expresarnos y eso ya es un paso importante. Hay sectores políticos, organizaciones y hasta actores privados que acompañan porque entienden que la mirada de las mujeres mejora las decisiones”, indicó.
“Necesitamos que nuestros representantes reflejen la sociedad que queremos”
Núñez apeló a un ejemplo cotidiano para explicar la urgencia del cambio. “En la vida privada nadie le diría a un hijo o una nieta que tiene un 30% de oportunidades frente al 70% de un varón. Necesitamos que nuestros representantes tengan la voluntad de construir una sociedad justa, equitativa y con igualdad de oportunidades”.