"Solamente está faltando Tucumán": piden que se implemente la ley de paridad de género

Expectativa por el debate legislativo

La referente recordó que la Mesa encontró receptividad en distintos momentos: tanto durante la gestión del actual gobernador, Osvaldo Jaldo, cuando presidía la Legislatura, como ahora con el vicegobernador Miguel Acevedo. “Se abrió la Legislatura para que podamos expresarnos y eso ya es un paso importante. Hay sectores políticos, organizaciones y hasta actores privados que acompañan porque entienden que la mirada de las mujeres mejora las decisiones”, indicó.