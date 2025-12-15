Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo admitio este lunes que la reforma electoral en Tucumán no avanzará este año y que el oficialismo resolvió frenar su tratamiento ante la falta de consensos políticos dentro de la Legislatura. La definición se tomó tras una reunión en Casa de Gobierno con el vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente subrogante del cuerpo legislativo, Sergio Mansilla, donde se evaluó las dificultades para alcanzar acuerdos amplios.