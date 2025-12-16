Secciones
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

La mínima fue de 15 °C. El cielo estará mayormente despejado. El pronóstico.

CUIDADOS. Los gorros y sombreros serán elemenatos indispensables para evitar el calor esta semana en Tucumán. CUIDADOS. Los gorros y sombreros serán elemenatos indispensables para evitar el calor esta semana en Tucumán. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

El ingreso de un frente estable promete para esta semana cielos mayormente despejado y temperaturas muy cálidas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo. Para hoy se espera una máxima de 30 °C, la más baja que se registraría hasta el fin de semana.

Luego de un fin de semana marcado por la inestabilidad y las lluvias, las condiciones atmosféricas darán paso a una etapa de un marcado ascenso de la temperatura, que alcanzará su pico el viernes, con una máxima que llegaría hasta los 37 °C.

En cuanto al pronóstico para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la mañana comenzó con cielo despejado y una temperatura mínima de 15 °C. La humedad fue del 85% y los vientos fueron leves desde el sector norte. 

A lo largo de la mañana el sol elevará la temperatura y se esperan 27 °C para el mediodía. La humedad descenderá hasta el 50% mientras que la nubosidad será escasa por esas horas. La térmica ya rozará los 29 °C.

Con escasa nubosidad, las horas más calurosas se registrarán por la tarde, cuando se alcancen los 30 °C anunciados por el SMN. La humedad será de alrededor del 35% y los vientos moderados del noreste. 

Ya por la noche el cielo continuará despejado mientras que la temperatura descenderá hasta los 23 °C. La humedad relativa será del 60% y los vientos soplarán de nuevo desde el noreste. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico del SMN pronosticó para mañana condiciones del tiempo similares, con escasa y nula nubosidad, una temperatura mínima de 16 °C, mucho sol y una máxima que rozaría los 33 °C. 

El jueves habría un incremento de la nubosidad, mientras que la temperatura mínima sería de 17 °C y la máxima alcanzaría los 34 °C. El día más agobiante de la semana sería el viernes, con una máxima que podría llegar hasta los 37 °C. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Lo más popular
Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
2

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?
3

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria
4

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas
5

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas

Buscando reglas en la selva de las app de transporte
6

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Más Noticias
Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Comentarios