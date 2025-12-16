El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

El ingreso de un frente estable promete para esta semana cielos mayormente despejado y temperaturas muy cálidas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo. Para hoy se espera una máxima de 30 °C, la más baja que se registraría hasta el fin de semana.
Luego de un fin de semana marcado por la inestabilidad y las lluvias, las condiciones atmosféricas darán paso a una etapa de un marcado ascenso de la temperatura, que alcanzará su pico el viernes, con una máxima que llegaría hasta los 37 °C.
En cuanto al pronóstico para hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la mañana comenzó con cielo despejado y una temperatura mínima de 15 °C. La humedad fue del 85% y los vientos fueron leves desde el sector norte.
A lo largo de la mañana el sol elevará la temperatura y se esperan 27 °C para el mediodía. La humedad descenderá hasta el 50% mientras que la nubosidad será escasa por esas horas. La térmica ya rozará los 29 °C.
Con escasa nubosidad, las horas más calurosas se registrarán por la tarde, cuando se alcancen los 30 °C anunciados por el SMN. La humedad será de alrededor del 35% y los vientos moderados del noreste.
Ya por la noche el cielo continuará despejado mientras que la temperatura descenderá hasta los 23 °C. La humedad relativa será del 60% y los vientos soplarán de nuevo desde el noreste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
El pronóstico del SMN pronosticó para mañana condiciones del tiempo similares, con escasa y nula nubosidad, una temperatura mínima de 16 °C, mucho sol y una máxima que rozaría los 33 °C.
El jueves habría un incremento de la nubosidad, mientras que la temperatura mínima sería de 17 °C y la máxima alcanzaría los 34 °C. El día más agobiante de la semana sería el viernes, con una máxima que podría llegar hasta los 37 °C.