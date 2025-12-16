El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas

El gobernador Osvaldo Jaldo informó ayer que el Poder Ejecutivo brindará asistencia financiera a la Capital para la concreción de una obra hídrica de gran envergadura. “La semana pasada nos arrimaron el proyecto y la carpeta técnica, y en función de lo que he conversado con la intendenta (Rossana Chahla), la vamos a ayudar”, afirmó el tranqueño.
“Esos $1.500 millones equivalen aproximadamente al 50% de lo que vale la obra, de acuerdo a la carpeta técnica que nos presentaron”, agregó. Días atrás el PE recibió un ATN por $20.000 millones de la Nación, en el marco de la emergencia hídrica.
Asamblea contra el cambio climático
La ciudad de San Miguel de Tucumán fue seleccionada para ser sede de la próxima asamblea de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (Ramcc), que se realizará en marzo de 2026 y contará con la participación de representantes de gobiernos locales de distintas ciudades del país. El anuncio fue realizado por la intendenta Rossana Chahla, quien destacó la relevancia de la designación y el compromiso ambiental que viene sosteniendo la actual gestión en la Capital. “Nos acaban de mandar un mail en donde nos han elegido sede de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, de la cual somos parte”, señaló la jefa municipal. Chahla explicó que la elección fue el resultado de un proceso de evaluación en el que San Miguel de Tucumán debió presentar distintos informes y mediciones vinculadas a políticas ambientales. “Hemos tenido que presentar distintos trabajos, distintas mediciones en nuestra ciudad y ser parte activa de la red. Había muchos postulantes y nos eligieron como sede para el año que viene”, remarcó.