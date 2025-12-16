El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas

Asamblea contra el cambio climático

La ciudad de San Miguel de Tucumán fue seleccionada para ser sede de la próxima asamblea de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (Ramcc), que se realizará en marzo de 2026 y contará con la participación de representantes de gobiernos locales de distintas ciudades del país. El anuncio fue realizado por la intendenta Rossana Chahla, quien destacó la relevancia de la designación y el compromiso ambiental que viene sosteniendo la actual gestión en la Capital. “Nos acaban de mandar un mail en donde nos han elegido sede de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, de la cual somos parte”, señaló la jefa municipal. Chahla explicó que la elección fue el resultado de un proceso de evaluación en el que San Miguel de Tucumán debió presentar distintos informes y mediciones vinculadas a políticas ambientales. “Hemos tenido que presentar distintos trabajos, distintas mediciones en nuestra ciudad y ser parte activa de la red. Había muchos postulantes y nos eligieron como sede para el año que viene”, remarcó.