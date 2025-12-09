Jaldo anunció que el bono navideño alcanzará a docentes privados y a policías retirados

Además, brindó entonces pautas sobre las fechas previstas para los pagos. "Entre el 22 y 23 de este mes hemos decidido otorgar un bono no bonificable de $100.000 a los empleados provinciales, municipales y comunales, que lo van a cobrar antes de las fiestas navideñas", dijo. Y sostuvo que, en 40 días, con el pago de dos planillas salariales y el sueldo anual complementario, la Provincia estará desembolsando $500.000 millones. El desglose corresponde al pago del sueldo de noviembre (que finaliza hoy), el abono del medio aguinaldo (que se producirá entre el 18 y 20 de este mes) y el pago de los salarios correspondientes a diciembre (hasta el 6 de enero).