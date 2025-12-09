Secciones
Política

Jaldo anunció que el bono navideño alcanzará a docentes privados y a policías retirados

Unos 12.000 tucumanos se verán beneficiados por el extra de $100.000. "Es un esfuerzo importante del Gobierno de la Provincia", dijo el mandatario.

PARA FUERZAS DE SEGURIDAD. El bono navideño alcanzará a policías jubilados y pensionados, además de docentes privados, confirmó Jaldo. Foto ilustrativa Comunicación Pública PARA FUERZAS DE SEGURIDAD. El bono navideño alcanzará a policías jubilados y pensionados, además de docentes privados, confirmó Jaldo. Foto ilustrativa Comunicación Pública
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo anticipó a LA GACETA que se decidió ampliar la entrega del bono navideño de $100.000 a docentes del sector privado y a policías retirados, jubilados y pensionados, un universo que alcanza los 12.000 tucumanos.

"Es un esfuerzo más del Gobierno de la Provincia", remarcó el titular del Poder Ejecutivo, respecto a una inversión que rondará los $1.200 millones (sólo contemplando a estos sectores).

La semana pasada, Jaldo había confirmado la entrega de un extra (no remunerativo y no remunerable) para los trabajadores de la Administración Pública del ámbito provincial, municipal y comunal.

Ahora, el mandatario incluyó a docentes privados y policías retirados, jubilados y pensionados en ese grupo. "Se tomó esta decisión considerando la importancia de las fiestas, y también las situación difícil en la que se está llegando a fin de año, en un mes tan especial como es diciembre", indicó.

Respecto a los docentes privados, Jaldo aclaró que alcanzará los tres niveles, y que será "en la proporción de las subvenciones que reciben las instituciones educativas privadas de la Provincia". Se estima que serán unos 3.500 trabajadores quienes obtendrán este extra.

En cuanto a los policías retirados, jubilados y pensionados, se calcula que son más de 7.000, y también serán incluidos en este pago.

El extra para los estatales: claves del anuncio

La semana pasada, Jaldo indicó ante la prensa que había resuelto otorgar un bono no bonificable de $100.000 a los trabajadores del Estado (provincial, municipal y comunal) antes de Navidad.

El mandatario destacó en esa oportunidad que el desembolso implica “un gran esfuerzo financiero de la Provincia, producto de que venimos manejando las finanzas con responsabilidad”. "Tucumán tiene equilibrio fiscal y hacemos una inversión de $15.000 millones más que nos cuesta este bono navideño, que lo damos por única vez para compensar de alguna manera y en parte los momentos que cada uno de los empleados públicos quieren y se merecen vivir en diciembre”, añadió el tranqueño.

Además, brindó entonces pautas sobre las fechas previstas para los pagos. "Entre el 22 y 23 de este mes hemos decidido otorgar un bono no bonificable de $100.000 a los empleados provinciales, municipales y comunales, que lo van a cobrar antes de las fiestas navideñas", dijo. Y sostuvo que, en 40 días, con el pago de dos planillas salariales y el sueldo anual complementario, la Provincia estará desembolsando $500.000 millones. El desglose corresponde al pago del sueldo de noviembre (que finaliza hoy), el abono del medio aguinaldo (que se producirá entre el 18 y 20 de este mes) y el pago de los salarios correspondientes a diciembre (hasta el 6 de enero).

Temas TucumánOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de Tucumán
