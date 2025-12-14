Jaldo lanzó en Tafí del Valle la temporada de turismo para las vacaciones de verano 2026

El lanzamiento de la temporada estuvo acompañado por un festival gaucho que reflejó el espíritu festivo de la villa turística. El desfile de agrupaciones tradicionalistas, que partió desde la zona de Corral Redondo, fue uno de los momentos más destacados, junto con espectáculos pensados para toda la familia. El show del payaso Filito convocó a los más chicos, mientras que las copleras vallistas y los ballets folclóricos ofrecieron un cierre musical que puso en valor el patrimonio cultural de la región.