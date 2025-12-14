Jaldo lanzó en Tafí del Valle la temporada de turismo para las vacaciones de verano 2026

Con una jornada marcada por anuncios, obras y celebraciones populares, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó en Tafí del Valle el acto oficial de inauguración de la Temporada Turística 2025–2026 de Tucumán, dando así el puntapié inicial a las propuestas de turismo y recreación previstas para el verano en la provincia.
La agenda comenzó con la habilitación de los nuevos miradores y paradores ubicados en el Cristo Bendicente de La Quebradita y en el Dique La Angostura, espacios que buscan fortalecer la infraestructura turística en puntos estratégicos del circuito vallisto. A estas obras se sumó la puesta en funcionamiento de la renovada iluminación de la Ruta Provincial 307, una intervención clave para mejorar la seguridad vial y el acceso a uno de los principales destinos turísticos del norte argentino.
Ya al anochecer, Jaldo se trasladó al Complejo Democracia de Tafí del Valle, donde encabezó el acto central que reunió a autoridades provinciales y municipales, vecinos y visitantes. La ceremonia incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino y un homenaje a la Pachamama, en una propuesta que combinó identidad cultural y tradición ancestral.
El lanzamiento de la temporada estuvo acompañado por un festival gaucho que reflejó el espíritu festivo de la villa turística. El desfile de agrupaciones tradicionalistas, que partió desde la zona de Corral Redondo, fue uno de los momentos más destacados, junto con espectáculos pensados para toda la familia. El show del payaso Filito convocó a los más chicos, mientras que las copleras vallistas y los ballets folclóricos ofrecieron un cierre musical que puso en valor el patrimonio cultural de la región.
Durante el acto, el mandatario estuvo acompañado por funcionarios del gabinete provincial, autoridades del Ente Tucumán Turismo, intendentes, delegados comunales y legisladores, quienes destacaron la importancia de la temporada estival como motor de desarrollo económico y social para los Valles Calchaquíes.