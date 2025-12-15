En los dos primeros años del Gobierno de Milei se perdieron 126.000 empleos en la industria

El impacto de las importaciones desde China

La preocupación quedó expuesta también en uno de los encuentros empresariales más relevantes del año, realizado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Allí, industriales de distintos rubros coincidieron en señalar el impacto de la apertura comercial y el avance de las importaciones como uno de los factores que profundizan la crisis del sector. Una palabra se repitió en los pasillos: China. El ingreso masivo de productos provenientes del gigante asiático atraviesa toda la cadena de valor, desde el acero y las autopartes hasta bienes de consumo final y estructuras industriales prefabricadas.